Metacade (MCADE) - Online-Spielhalle mit dem besten verfügbaren Coin in diesem Jahr

The Sandbox (SAND) - Virtuelle 3D-Welt mit prominenter Unterstützung

Axie Infinity (AXS) - Metaverse Game Coin zieht weiterhin Fans an

Die Nutzer können die digitale Realität des Metaversums nutzen, um ihre Königreiche zu errichten, indem sie einen Teil der Materialien verwenden, die sie während des Spiels verdienen und gleichzeitig ein passives Einkommen mit der nativen AXS-Münze erwirtschaften. Während all dies zu einem fesselnden, süchtig machenden Open-World-Charakter beiträgt, gibt es auch eine Grenze für den Betrag, den ein Spieler täglich verdienen kann.



Die Gesamtmenge der AXS-Token ist auf 270 Millionen Stück begrenzt, was bedeutet, dass der Wert mit steigender Nachfrage nach der Münze wahrscheinlich weiter steigen wird, was sie zu einer der besten Krypto-Prognosen für 2023 macht. Da die aktuelle Marktschwäche die Preise weiterhin niedrig hält, könnte dies eine hervorragende Gelegenheit für Investoren sein, eine der besten GameFi-Münzen, die derzeit verfügbar sind, zu einem fantastischen Preis zu erwerben, mit Spielraum für Verbesserungen in der Zukunft.



Ethereum (ETH) - Blockchain-Gigant auch im Jahr 2023 noch stark

Ethereum wurde im Jahr 2011 eingeführt und etablierte sich mit seinem Layer-1-Netzwerk schnell als weltweit führender Blockchain-Anbieter. Die Plattform ist ein Liebling unter den Entwicklern aller Arten von dezentralen Anwendungen (dApps), von DeFi-Lösungen bis hin zu Game-Fi-Plattformen, dezentralen Börsen und 3D-Metaverse-Welten.



Im September 2022 wechselte Ethereum von seinem früheren Proof-of-Work (PoW)-Konsensmechanismus für die Abwicklung von Smart Contracts zu einem neuen Proof-of-Scope (PoS)-Protokoll, um auf die wahrgenommene Bedrohung seiner Dominanz durch Plattformen wie Cardano, Solana und Polygon zu reagieren. Die Umstellung hat den Marktzugang von Ethereum durch schnellere Transaktionen, niedrigere Gebühren und eine höhere Transaktionskapazität verändert.



Das Ergebnis ist eine ständig wachsende Zahl neuer Projekte, die bei Ethereum verbleiben, in der Gewissheit, dass die Sicherheit und Transparenz, die das neue Smart-Contract-Protokoll bietet, zu den besten auf dem Markt gehören.



Dem nativen ETH-Token steht ein starkes Jahr 2023 bevor, da neue Veröffentlichungen auf den Markt kommen, die darauf abzielen, die Ethereum-Blockchain in eine neue Dimension zu führen. Diese neuen Funktionen werden dazu beitragen, die Bedrohung durch andere Chain-Anbieter abzuwehren und gleichzeitig ein moderates Wachstum des Wertes des Tokens zu fördern.



Decentraland (MANA) - Digitale Open-World-Reality-Münze mit großen Hoffnungen für 2023

Decentraland startete im Jahr 2018 und ist mittlerweile als einer der besten Metaverse-Open-World-Digital-Immobilienanbieter auf dem Markt etabliert. Das virtuelle auf der Ethereum-Blockchain aufgebaute Universum von Decentraland ermöglicht es Nutzern, Immobiliengrundstücke wie The Sandbox zu monetarisieren und ist ein beliebtes Angebot für Metaverse-Spielerlebnisse.



Der native MANA-Token treibt alle Aktivitäten auf der Plattform an und ist das Tauschmittel für alle Transaktionen, einschließlich derjenigen von LAND-Tokens. Nutzer können mehrere digitale Immobilien-Parzellen erwerben und sie zu einem ESTATE zusammenfassen, wodurch sie ihr Potenzial zur Monetarisierung mehrerer Grundstücke und zur Steigerung ihrer Einnahmen erhöhen können.



Neben Spielerlebnissen ist Decentraland ein beliebter Host für virtuelle Ausstellungen und interaktive Erlebnisse wie Konzerte und Festivals, die das Nutzererlebnis der Plattform in eine andere Sphäre bringen und ihren Platz auf der Liste der besten Krypto-Vorhersagen festigen. In den eher bebauten Gebieten dieser Open-World-Plattform gibt es viel zu sehen, zu tun und zu erleben. Diejenigen, die mit allem, was dieses mächtige Projekt bietet, experimentieren möchten, haben allerdings reichlich Gelegenheit dazu, denn es stehen zahlreiche freie Grundstücke zur Verfügung, auf denen man bauen kann.



Mit Decentraland, einem der etabliertesten Metaverse-Projekte, hat der MANA-Token den Rückhalt einer seriösen und stabilen Plattform mit vielen eingebauten Funktionen. Die regelmäßige Einführung neuer Funktionen verbessert die Benutzererfahrung in Decentraland und erhöht den Nutzwert.



Da immer mehr Unternehmen das enorme Potenzial und die Macht des Metaversums erkennen, steht Decentraland als eine der besten Optionen auf dem Markt an vorderster Front. Infolgedessen dürfte MANA einer der Token sein, der seinen Inhabern in diesem Jahr einige der besten Renditen bescheren könnte.



Metacade (MCADE): Der beste Krypto-Token für 2023

Angesichts des Bärenmarktes 2022, der vielen Anlegern noch in bester Erinnerung ist, ist die Vorverkaufsleistung von MCADE schlichtweg erstaunlich. Die reichhaltige, vielschichtige Roadmap und die potenziellen langfristigen Perspektiven werden Metacade an die Spitze der anhaltenden GameFi-Revolution stellen.



Jeder, der erwägt, in den Vorverkauf von MCADE zu investieren, ist gut beraten, dies jetzt zu tun, um nichts zu verpassen. Der Preis der aktuellen Token-Runde liegt bei $0,017, was ein hervorragendes Investitionspotenzial für Frühinvestoren in ein Projekt darstellt, das in diesem Jahr die Listen der besten Krypto-Prognosen dominiert. (15.03.2023/ac/a/m)



