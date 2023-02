NASDAQ-Aktienkurs Expedia-Aktie:

107,64 USD -8,55% (10.02.2023, 22:00)



ISIN Expedia-Aktie:

US30212P3038



WKN Expedia-Aktie:

A1JRLJ



Ticker-Symbol Expedia-Aktie:

E3X1



NASDAQ-Symbol Expedia-Aktie:

EXPE



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (13.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von Analyst Shyam Patil von Susquehanna Financial:Shyam Patil, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) weiterhin mit dem Votum "neutral" ein.Laut Shyam Patil habe das Unternehmen ein gemischtes 4. Quartal verzeichnet, obwohl es mit erheblichem Gegenwind durch Stürme und Wechselkurse zu kämpfen gehabt habe. Ohne diese Gegenwinde hätten die Bruttobuchungen das Niveau von 2019 übertroffen, und das Management sei zuversichtlich, was die Entwicklung des Unternehmens bis 2023 angehe.Shyam Patil, Analyst von Susquehanna Financial, bewertet die Aktie von Expedia unverändert mit dem Rating "neutral". Das Kursziel sei von 100 auf 116 USD angehben worden. (Analyse vom 13.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Expedia-Aktie:101,44 EUR +0,71% (13.02.2023, 15:14)