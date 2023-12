NASDAQ-Aktienkurs Expedia-Aktie:

147,09 USD +1,09% (11.12.2023, 15:44)



ISIN Expedia-Aktie:

US30212P3038



WKN Expedia-Aktie:

A1JRLJ



Ticker-Symbol Expedia-Aktie:

E3X1



NASDAQ-Symbol Expedia-Aktie:

EXPE



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (11.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE).Oppenheimer stelle fest, dass Expedia bis 2024 sein Top-Pick für Online-Reisen bleibe, da es durch die Vereinheitlichung seines Tech-Stacks und seiner Treueprogramme sowie durch die zunehmende B2B-Skalierung seine betriebliche Effizienz habe steigern können und nun weniger Opex-Vorlauf für Wachstumsinitiativen benötige.Die Analysten würden für 2023-2025 ein EBITDA-Wachstum von 13% bei einem Umsatzwachstum von 9%, einem Anstieg der Bruttomargen um 40 Basispunkte, einem begrenzten S&M-Leverage und einem Opex-Wachstum von 7% prognostizieren. Darüber hinaus würden die Analysten Potenzial für den Wiedereintritt in Europa mit kürzeren Amortisationszeiten sehen.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Expedia-Aktie unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 135,00 auf 175,00 USD angehoben. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Expedia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Expedia-Aktie:134,62 EUR -0,40% (11.12.2023, 15:04)