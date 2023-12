NASDAQ-Aktienkurs Expedia-Aktie:

146,62 USD -1,16% (12.12.2023, 16:15)



ISIN Expedia-Aktie:

US30212P3038



WKN Expedia-Aktie:

A1JRLJ



Ticker-Symbol Expedia-Aktie:

E3X1



NASDAQ-Symbol Expedia-Aktie:

EXPE



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (12.12.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von Barclays:Ross Sandler, Analyst von Barclays, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) herab, erhöht aber das Kursziel.Ersei der Meinung, dass sich das Online-Reisewachstum von nun an verlangsamen werde, da der "Nachholbedarf" an Reisen irgendwann erschöpft sein werde - insbesondere, da die Geldbörsen der Verbraucher zunehmend unter Druck stünden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. In der Zwischenzeit würden alternative Unterkunftsmöglichkeiten Anzeichen von Reife zeigen und der Branchenrahmen des Unternehmens sei in Bezug auf Reisen insgesamt gemischt. Die künstliche Intelligenz biete zwar eine Chance, die Rezession jedoch ein Risiko darstelle. Für das Jahr 2024 sei Barclays in Bezug auf die Reisebranche vorsichtiger.Ross Sandler, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Expedia-Aktie von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft und das Kursziel von 136 auf 150 USD angehoben. (Analyse vom 12.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Expedia-Aktie:135,26 EUR -1,84% (12.12.2023, 16:26)