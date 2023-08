NASDAQ-Aktienkurs Expedia-Aktie:

120,565 USD -1,60% (01.08.2023, 15:46)



ISIN Expedia-Aktie:

US30212P3038



WKN Expedia-Aktie:

A1JRLJ



Ticker-Symbol Expedia-Aktie:

E3X1



NASDAQ-Symbol Expedia-Aktie:

EXPE



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (01.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von Analyst James Lee von Mizuho Securities USA:James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, erhöht das Kursziel für die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) von 110 auf 120 USD.Während die Reisedaten in Bezug auf Flugvolumen und Hotelpreise bis ins Quartal hinein stark geblieben seien, seien die positiven Nachrichten größtenteils eingepreist, da schwierige Vergleiche am Horizont anstünden, so der Analyst in einer Research Note. Angesichts der moderaten Inflation und der robusten Verbraucherausgaben bevorzuge das Unternehmen den Bereich der Gig-Economy aufgrund der günstigen Stückzahlen, der steigenden Produktivität und der Marktanteilsgewinne der Marktführer in dieser Kategorie.James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, bewertet die Aktie von Expedia unverändert mit "neutral". (Analyse vom 31.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Expedia-Aktie:110,34 EUR -1,00% (01.08.2023, 15:36)