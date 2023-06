NASDAQ-Aktienkurs Expedia-Aktie:

109,95 USD +2,85% (05.06.2023, 15:41)



ISIN Expedia-Aktie:

US30212P3038



WKN Expedia-Aktie:

A1JRLJ



Ticker-Symbol Expedia-Aktie:

E3X1



NASDAQ-Symbol Expedia-Aktie:

EXPE



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities nehmen die Coverage für die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) als Teil einer breiteren Research-Note zu Online Travel und Mobility mit dem Rating "neutral" auf.Das Geschäft des Unternehmens habe sich noch nicht vollständig von der COVID-19-Pandemie erholt und befinde sich derzeit in einer Übergangsphase, in der das Management Kunden mit höherem LTV priorisiere, während es Regionen und Marken mit niedrigeren Margen vernachlässige, so die Analysten in einer Research Note.Das Unternehmen füge hinzu, dass Expedia seine Kernmarken - Expedia, Hotels.com und Vrbo - auf einen einheitlichen Front-End-Tech-Stack migriere, von dem erwartet werde, dass er betriebliche Effizienzen freisetze und die Einführung des einheitlichen Treueprogramms des Unternehmens, One Key, unterstütze, obwohl er auch glaube, dass es sich für Expedia als schwierig erweisen werde, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen, da führende Wettbewerber hinter der Erholung der Reisenachfrage investiert hätten.Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von Expedia in einer Ersteinschätzung mit "neutral" ein. Das Kursziel werde auf 116 USD taxiert. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze Expedia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Expedia-Aktie:103,10 EUR +3,29% (06.06.2023, 15:47)