Tradegate-Aktienkurs Expedia-Aktie:

121,56 EUR -17,93% (09.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Expedia-Aktie:

131,11 USD -17,78% (09.02.2023, 22:00)



ISIN Expedia-Aktie:

US30212P3038



WKN Expedia-Aktie:

A1JRLJ



Ticker-Symbol Expedia-Aktie:

E3X1



NASDAQ-Symbol Expedia-Aktie:

EXPE



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (11.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) unter die Lupe.Nach einem neuen Allzeithoch, das der Online-Reiseanbieter am Donnerstag im Vorfeld der Quartalszahlen markiert habe, folge ein enttäuschender Absturz der Expedia-Aktie. Nach vier Jahren auf seinem Posten trete Expedia-Chef Peter Kern plötzlich ab. An der Spitze des Unternehmens werde der Manager, der die Rolle seit 2020 innegehabt habe, ab Mitte Mai von Ariane Gorin ersetze, die zuletzt u.a. das Werbegeschäft und das B2B-Partnernetzwerk geleitet habe. Kern bleibe allerdings in anderer Funktion im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang an der Firmenspitze zu ermöglichen.Überraschende Chefwechsel würden von Börsianern immer misstrauisch betrachtet, v.a. wenn sie sehr kurzfristig erfolgen würden. Im Falle Expedia hätte Kern ja auch durchaus noch ein paar Monate weitermachen können. Das zuvor gute Chartbild habe sich mit dem aktuellen Kursrutsch eingetrübt."Der Aktionär" habe Expedia angesichts der guten Zukunftsperspektiven Mitte November bei 122,63 Euro mit Kursziel 180 Euro zum Kauf empfohlen. Die bis dato aufgelaufenen Kursgewinne seien nun wieder verloren. Engagierte Anleger mit Geduld sollten dabeibleiben, jedoch die Stoppmarke bei 100 Euro beachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Expedia-Aktie: