Börsenplätze Exelixis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exelixis-Aktie:

15,496 EUR -0,77% (08.03.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Exelixis-Aktie:

16,675 USD +1,93% (09.03.2023, 18:31)



ISIN Exelixis-Aktie:

US30161Q1040



WKN Exelixis-Aktie:

936718



Ticker-Symbol Exelixis-Aktie:

EX9



NASDAQ-Symbol Exelixis-Aktie:

EXEL



Kurzprofil Exelixis Inc.



Exelixis, Inc. (ISIN: US30161Q1040, WKN: 936718, Ticker-Symbol: EX9, NASDAQ-Symbol: EXEL), 1994 gegründet, ist ein auf Onkologie spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das innovative Medikamente und Therapien der nächsten Generation für die Krebsbehandlung entwickelt. Die Forschungsarbeit des Unternehmens hat zu vier kommerziell erhältlichen Produkten geführt: CABOMETYX® (Cabozantinib), COMETRIQ® (Cabozantinib), COTELLIC® (Cobimetinib) und MINNEBRO® (Esaxerenon) und Exelixis ist Partnerschaften mit führenden pharmazeutischen Unternehmen eingegangen, um diese wichtigen Medikamente Patienten weltweit zugänglich zu machen. (09.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exelixis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exelixis Inc. (ISIN: US30161Q1040, WKN: 936718, Ticker-Symbol: EX9, NASDAQ-Symbol: EXEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktienmärkte würden sich weiter schwankungsfreudig zeigen. Stock-Picking sei in diesen Tagen wichtiger denn je. Die Analysten von Wells Fargo würden glauben, eine Biotech-Aktie gefunden zu haben, dir reichlich Potenzial habe. Es sei Zeit, Exelixis-Aktien zu kaufen, wenn die Ergebnisse zur Krebsbehandlung des Biotech-Unternehmens vorlägen, so Wells Fargo.Analyst Derek Archila habe die Coverage von Exelixis mit einem "overweight"-Rating aufgenommen. Er sage, dass das beständige Umsatzwachstum des Biotech-Unternehmens und die bevorstehende Klarheit über das Krebsmedikament Cabozantinib für Aufwärtspotenzial sorgen würden."Wir schätzen die kurzfristigen Wachstumsaussichten von Cabo und glauben, dass die bevorstehende Klarheit als Katalysator für die Aktien dienen wird. Darüber hinaus sollte die Kombination aus Exelxis beträchtlichem Bargeldbestand und der Sammlung von Pipeline-Vermögenswerten unserer Ansicht nach zukünftigen Wert generieren", habe Archila in einer Mitteilung geschrieben.Trotz einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro ist die Aktie natürlich nur für risikobewusste Investoren interessant, die einen Fuß in den Biotech-Sektor setzen wollen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Exelixis-Aktie. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link