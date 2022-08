"Die einzige Möglichkeit, die Schulden zu tilgen, was über einen gewissen Zeitraum hinweg absolut notwendig ist, um den Markt wieder in Gang zu bringen, ist die Inflation", sage der ehemalige Kongressabgeordnete Ron Paul. Paul, der Texas bis 2013 vertreten habe, habe gesagt, dass er während seiner gesamten politischen Amtszeit nur vier Abgeordnete gekannt habe, die verstanden hätten, wie Märkte funktionieren würden. "Der Zusammenbruch wird kommen... Die Schulden müssen getilgt werden", habe er gesagt. "Ich würde es bevorzugen, wenn die Regierung mit den Ausgaben aufhören würde. Den Haushalt ausgleichen. Keine weiteren Schulden mehr anhäufen. Aber aus politischer Sicht, nachdem ich ein wenig Zeit in Washington verbracht habe, wird das nicht passieren."



"Ich spreche vom unvermeidlichen Zusammenbruch der Wirtschaft, weil wir uns das nicht mehr leisten können, und das kann schnell passieren", habe er gewarnt. "Die Schulden sind da, und wir werden sie nicht auf normale, ehrenhafte und moralische Weise zurückzahlen. Wir werden so lange weitermachen, bis der Markt gewinnt." Was den Zeitpunkt des Zusammenbruchs betreffe, so habe Paul gesagt, dass "wir nicht wissen, was das auslösende Ereignis sein wird". Er habe hinzugefügt, dass die daraus resultierende Inflation eine "politische Bedrohung" darstellen würde, da die Inflation den Wohlstand der Mittelschicht aushöhle. "Bei der Mittelschicht und den Armen ist es derzeit so, dass die Armen auf der Straße stehen und die Mittelschicht ihre Rechnungen nicht bezahlen kann", habe er gesagt. "Es fängt gerade erst an."



Ron Paul zeichne ein düsteres Bild. Sicher seien die hohen Schulden der USA und ein Alarmsignal. Aber noch funktioniere das System, der Häusermarkt sei weiter stabil, der Arbeitsmarkt robust. Doch sollten diese Säulen kippen, dann könnte es tatsächlich zu einer Krise kommen. (10.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es mute fast ein wenig skurril an: Die USA wollten 430 Mrd. USD ausgeben, um die Inflation zu stoppen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Inflation Reduction Act heiße das neue Gesetz, das v.a. Ausgaben in saubere Energien vorsehe. Obwohl es sich um ein "Inflationsbekämpfungsgesetz" handele, prognostiziere das überparteiliche Congressional Budget Office (CBO), dass die Maßnahmen des Gesetzes kaum Auswirkungen auf die Inflation haben würden.