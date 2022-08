Börsenplätze Evotec-Aktie:



Kurzprofil Evotec SE:



Die votec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (11.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Biotech-Unternehmens Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das TecDAX-Unternehmen traue sich wegen des schwachen Euro etwas mehr Umsatzwachstum zu. Evotec-Chef Werner Lanthaler erwarte 2022 laut einer Mitteilung vom Donnerstag nun einen Konzernumsatz von 715 bis 735 Mio. Euro, nach bisher avisierten 700 bis 720 Mio. Das wäre ein Plus von bis zu knapp 19 Prozent.Zu konstanten Wechselkursen kalkuliere der Manager aber weiter mit 690 bis 710 Mio. Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie bereinigt um Sondereffekte sollten weiter 105 bis 120 Mio. Euro übrig bleiben, nach 107 Mio. 2021. Das allerdings nur dank des Rückenwinds durch die Abwertung des Euro zum US-Dollar. Auf Basis konstanter Wechselkurs werde nur noch mit einem operativen Ergebnis von 85 bis 100 Mio. Euro gerechnet.In H1 habe Evotec die Erlöse im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf knapp 337 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis habe mit 33,6 Mio. Euro aber unter dem Wert der ersten Hälfte 2021 gelegen. Unter dem Strich habe für die Aktionäre von Evotec ein Minus von 101 Mio. Euro gestanden, nachdem vor einem Jahr noch ein Gewinn von fast 113 Mio. erzielt worden sei.Es würden hohe Kosten für das Hochfahren einer vor einem Jahr in den USA eröffneten Produktionsanlage für Biologika sowie höhere Aufwendungen für Energie sowie im Zusammenhang mit einer Übernahme die operative Gewinnentwicklung bremsen. Zudem sei der Beitrag durch Meilensteinzahlungen, die das Unternehmen von Pharmafirmen nach dem Erreichen definierter Ziele erhalte, zuletzt geringer gewesen.DER AKTIONÄR sehe die Evotec-Aktie auf dem gegenwärtigen Niveau aber langfristig attraktiv bewertet. Anleger müssen bei dem Papier aber ein gutes Stück Geduld mitbringen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 11.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link