Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (04.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Evotec zähle zu Beginn der neuen Handelswoche zu den stärksten Titeln im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ). Nennenswerte Gründe für das Kursplus, außer potenziell positive Abstrahleffekte von der Ergomed-Übernahme durch Permira (hierbei handele es sich um einen Player aus der Peergroup der Hamburger), gebe es nicht. "Der Aktionär" werde indes einen Blick auf ein spannendes Partnerprogramm.Die Rede sei von der Substanz STC-15, die Evotec gemeinsam mit STORM Therapeutics voranbringe. Hierbei handele es sich den führenden klinischen Entwicklungskandidaten des britischen Partners, dessen Entdeckung auf der American Chemical Society (ACS) Fall 2023 Konferenz im August vorgestellt worden sei.Laut Evotec handele es sich bei dem Wirkstoff um den ersten RNA-Methyltransferase-Inhibitor, der in die klinische Entwicklung überführt worden sei. Die Basis für die Entdeckung von STC-15 habe Evotecs vollintegrierte Small Molecule-Wirkstoffforschungsplattform mit Biomarker-Unterstützung gelegt."Wir freuen uns, Partner bei der erfolgreichen Entdeckung und Entwicklung von STC-15 gewesen zu sein. Unsere laufende Zusammenarbeit in der Wirkstoffforschung mit STORM, die sich auf die Erforschung einer neuartigen Klasse von RNA-modulierenden Enzymen konzentriert, ist ein Beweis für die Wirksamkeit unserer gemeinsamen Bemühungen", so Evotec-COO, Craig Johnstone. Bristol-Myers Squibb , Sanofi ( ISIN FR0000120578 WKN 920657 ) oder die Novartis-Tochter Sandoz auf die Expertise von Evotec setzen.Die Fortschritte bei STORM Therapeutics seien ein Beweis für das Know-how von Evotec. Aus charttechnischer Sicht habe der Wert zuletzt im Bereich der psychologisch wichtigen 20-Euro-Marke wieder nach oben gedreht. Getragen von einem freundlichen Marktumfeld und möglichen positiven News, sollte die Aktie schon bald wieder das Juli-Hoch ansteuern.Der MDAX-Titel bleibt für den "Aktionär" ein Must-have im zukunftsträchtigen Biotech-Sektor, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Evotec-Aktie. (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link