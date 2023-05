Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,49 EUR +1,17% (09.05.2023, 09:05)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,32 EUR -3,97% (08.05.2023)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (09.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Der Solartechnikhersteller SMA Solar werde vom heutigen Dienstag an Evotec im MDAX ersetzen. Der Wirkstoffforscher für die Pharmaindustrie dagegen müsse nach den Regeln der Deutschen Börse wegen der nicht fristgerechten Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts den Index der mittelgroßen Unternehmen vorerst verlassen.Für SMA Solar werde außerdem der Ausrüster der Halbleiterindustrie Süss Microtec in den Index der kleineren Werte, den SDAX, aufrücken.Evotec habe Anfang April über einen Cyberangriff berichtet. Zwar sei die Geschäftskontinuität den Angaben zufolge an allen globalen Standorten aufrechterhalten worden, der Geschäftsbericht aber habe deshalb nicht fristgerecht vorgelegt werden können. Er solle nun aber Mitte Mai veröffentlicht werden, was dann wiederum eine Rückkehr der Aktie in den MDAX bereits im Monat Juni möglich machen würde.Wichtig seien Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.Die Aktie von Evotec habe am Montag deswegen deutlich unter Druck gestanden. Sie sei mit einem Minus von vier Prozent auf 16,32 Euro aus dem Handel gegangen.Die Aktie von Evotec sei nun kurzfristig charttechnisch wieder angeschlagen. Die Rückkehr in den MDAX im Juni könnte die Aktie aber wieder beflügeln. Aus fundamentaler Sicht sei das Unternehmen aber ohnehin langfristig top positioniert. Allerdings müssten Anleger Geduld mitbringen."Der Aktionär" habe die Aktie Anfang Januar zum Kauf empfohlen. Anleger bleiben dabei, so Marion Schlegel. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über die 38-Tage-Linie ein wichtiges Signal. Die Aktie von SMA Solar habe sich zuletzt bereits stark präsentiert. "Der Aktionär" bleibt hier zuversichtlich und empfiehlt, Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 09.05.2023)Mit Material von dpa-AFX