Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,095 EUR +1,95% (08.02.2023, 13:05)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,105 EUR +2,96% (08.02.2023, 12:36)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die votec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (08.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Evotec-Aktie zähle am heutigen Mittwoch zu den drei besten Werten des Tages im MDAX. Hinter TAG Immobilien und K+S gehöre Evotec zu den Top-Performern. Der Titel habe zuletzt bereits von starken Kooperationsnews profitieren können. In dieser Woche habe es nun News zu einem Wechsel im Finanzvorstand gegeben.Evotec bekomme eine neue Finanzchefin. Laetitia Rouxel übernehme mit Wirkung zum 1. April das Finanzressort, wie der Konzern am Dienstag in Hamburg mitgeteilt habe. Sie folge auf Enno Spillner, dessen Vertrag Ende März auslaufe und der sich neuen Aufgaben zuwenden werde. Rouxel verfüge den Angaben zufolge über mehr als 25 Jahre Finanzerfahrung in verschiedenen Branchen, darunter Life Sciences, Ernährung, Kosmetik und im Bausektor. Sie habe u.a. für die Pharmaunternehmen Pfizer und J&J, den Lebensmittelkonzern Danone sowie das Kosmetikunternehmen Coty gearbeitet.Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, habe gesagt: "Im Namen des Vorstands und des Unternehmens möchte ich Enno für seine wertvolle Leistung danken. Enno hat außerordentlich zur Zielsetzung unseres Unternehmens beigetragen. In seinen Verantwortungsbereich fielen nicht nur verschiedene große Finanzierungen, sondern auch Evotecs erfolgreicher Börsengang an der Nasdaq. Wir werden mit Enno in engem Kontakt bleiben und wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben viel Erfolg. Gleichzeitig freue ich mich sehr darüber Laetitia zu begrüßen. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung aus Blue-Chip-Unternehmen und verschiedenen Branchen wird Laetitia dazu beitragen, Evotecs weiteren Weg in ihre nächste Wachstumsphase zu ebnen."DER AKTIONÄR traue der Evotec-Aktie langfristig noch sehr viel zu. Das Unternehmen sei in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von starken Deals und Kooperationen eingegangen, die enorme Chancen beinhalten würden. Kurzfristig sei die Aktie nach der jüngsten Erholungsbewegung an einen wichtigen Widerstand herangelaufen: den Bereich um die 20-Euro-Marke. Diesen gelte es jetzt zu knacken. Ein Sprung darüber wäre ein wichtiges positives Signal.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: