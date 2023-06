Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,46 EUR -2,11% (22.06.2023, 12:12)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (22.06.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec: Zweistelliger Millionenbetrag - AktienanalyseEin Cyberangriff hat dem Biotechunternehmen Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) Anfang des Jahres übel zugesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei die Geschäftskontinuität an allen globalen Standorten den Angaben zufolge aufrechterhalten worden. Die rechtzeitige Fertigstellung des Geschäftsberichts habe jedoch nicht gewährleistet werden können. Die Folge: Weil die Hamburger damit Indexregelwerk der Deutschen Börse verletzt hätten, hätten sie im April den MDAX verlassen müssen. Nun sei das Comeback gelungen: Seit 19. Juni gehöre die Aktie dem Index der mittelgroßen Werte wieder an. Denn Evotec habe inzwischen den testierten Geschäftsbericht vorgelegt. Während der Umsatz um mehr als ein Fünftel auf rund 751 Mio. Euro angestiegen sei, sei das bereinigte EBITDA mit rund 102 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 107 Mio. Euro herausgekommen.Für 2023 erwarte Evotec Umsätze von 820 Mio. bis 840 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 115 Mio. bis 130 Mio. Euro. Helfen dürfte dabei auch eine Kooperation mit Sandoz. Die Hamburger und die Novartis-Tochter würden in Zukunft gemeinsam Biosimilars, also Nachahmermedikamente von biotechnologisch hergestellten Präparaten, entwickeln und produzieren. Dafür bekomme Evotec vorab einen zweistelligen Millionenbetrag. Abhängig von den Fortschritten bei der Entwicklung würden nach und nach 640 Mio. Dollar dazu kommen. Bei kommerziellen Erfolgen könnten sogar noch weitere Zahlungen folgen. Die Entwicklung der Biosimilars solle in den nächsten zwölf bis 18 Monaten starten. Die Evotec-Aktie habe nach der Meldungen einen kräftigen Satz nach oben gemacht.Risikobereite Anleger können wieder einen Fuß in den Biotech-Titel stellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2023)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:20,49 EUR -1,59% (22.06.2023, 12:02)