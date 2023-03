Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,765 EUR -0,59% (28.03.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,77 EUR +1,14% (27.03.2023)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (28.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec habe am heutigen Dienstag seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht. Die selbst gesteckten Ziele habe die Gesellschaft aber nicht alle erreichen können. Die Aktie notiere am frühen Vormittag auf der Handelsplattform Tradegate rund ein Prozent im Minus bei 17,70 Euro.Evotec habe im vergangenen Geschäftsjahr die Einnahmen von 618,0 Millionen Euro im Vorjahr auf 751,4 Millionen Euro steigern können. Damit hätten die Hamburger, das Ziel bis zu 735 Millionen Euro zu erwirtschaften, leicht übertreffen können. Das bereinigte Konzern-EBITDA für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2022 habe 101,7 Millionen Euro und 104,1 Millionen Euro betragen, ohne Akquisitions- und M&A-bezogene Kosten. Im Vorjahr habe dieses bei 107,3 Millionen Euro gelegen. Bislang habe Evotec mindestens 105 Millionen Euro angepeilt, was mit dem nun ausgewiesenen Gewinn nicht ganz habe erreicht werden können.Im laufenden Jahr wolle Evotec aber eine Schippe drauflegen. Das Biotechunternehmen peile beim Umsatz 820 bis 840 Millionen Euro an beziehungsweise 835 bis 855 Millionen Euro bei konstanten Wechselkursen. Das bereinigte Konzern-EBITDA solle auf 115 bis 130 Millionen Euro steigen respektive 125 bis 140 Millionen Euro bei konstanten Wechselkursen. Damit liege man im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Von Bloomberg befragte Experten hätten bisher einen Erlös von 827 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis von 128 Millionen Euro erwartet.Die Zahlen lägen auch im Rahmen der Erwartungen des "Aktionär". Große Überraschungen seien nicht zu erwarten gewesen. Insgesamt sei Evotec mit einer Vielzahl hochinteressanter Projekte weiter stark aufgestellt. Kurzfristig würden jedoch die großen Kurstreiber fehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: