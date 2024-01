Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,345 EUR -0,67% (04.01.2024, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

21,42 EUR +1,95% (03.01.2024)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (04.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gerade habe sich die Lage bei Evotec nach dem Cyberangriff im vergangenen Frühjahr wieder beruhigt, gebe es nun neue Unruhe. Wie das Hamburger Biotech-Unternehmen am Mittwochabend bekannt geben habe, trete der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler, wie es heiße, aus persönlichen Gründen zurück. Lanthalers Vertrag wäre eigentlich noch bis März 2026 gelaufen. Die Aktie von Evotec sei daraufhin deutlich eingebrochen.Der Aufsichtsrat habe eine interne sowie externe Suche für einen dauerhaften CEO eingeleitet, heiße es von Seiten des Unternehmens. Zwischenzeitlich habe Dr. Mario Polywka, aktuell Mitglied des Aufsichtsrats und früherer COO von Evotec, zugestimmt das Amt als CEO interimistisch zu übernehmen.Lanthaler habe kommentiert: "Nach einem extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023, sowie nach eingehender Reflektion in den vergangenen Wochen und in das neue Jahr blickend, bin ich zu dem Entschluss gelangt, als CEO zurückzutreten, da ich dem Unternehmen in den nächsten Jahren nicht bestmöglich dienen kann. Das Unternehmen ist in einer sehr starken Position und die Teams leisten und leiten eine hervorragende Arbeit, die sicherstellt, dass die Umsetzung unserer langfristigen Strategie planmäßig verläuft. Mit PanOmics-gestützter Wirkstoffforschung, iPSCs und Just - Evotec Biologics ist das Unternehmen für eine langfristige globale Führungsrolle und Erfolg aufgestellt."Zuletzt habe Evotec eine ganze Reihe von Directors‘ Dealings von Vorstandschef Werner Lanthaler veröffentlicht. Dabei sei es um Transaktionen gegangen, die teilweise schon lange zurücklägen. Zukünftig wolle man solche Verzögerungen durch einen automatisierten Prozess vermeiden.Lanthaler sei fast 15 Jahre bei Evotec gewesen. Der Rücktritt löse nun natürlich Verunsicherung aus. Man dürfe gespannt sein, wer die Nachfolge antreten werde. Charttechnisch sei die Aktie nun wieder angeschlagen. Das Papier sei am Mittwoch unter die 200-Tage-Linie zurückgerutscht. Nun gelte es, die 38-Tage-Linie zu verteidigen."Der Aktionär" bleibe langfristig aber zuversichtlich. Aufgestellt sei Evotec extrem gut. Wenn sich die Lage wieder beruhigt habe und ein guter Nachfolger habe gefunden werden können, werde sich die Börse wieder auf die fundamentalen Chancen konzentrieren. Bis dahin dürfte sich die Aktie aber wohl volatil zeigen. (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link