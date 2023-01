Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,36 EUR -0,06% (10.01.2023, 14:26)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,33 EUR +0,65% (10.01.2023, 14:16)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (10.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Biotech-Unternehmens Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Nach einer Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF hätten Papiere von Evotec am Dienstag an den erfolgreichen Jahresstart angeknüpft. Die Aktien des Wirkstoffforschers würden sich nach fast neun Prozent Plus in 2023 ihrer 50-Tage-Linie bei 16,69 Euro nähern. Oddo-BHF-Experte Stephan Wulf traue ihnen 23 Euro zu und habe seine Bewertung mit "Outperform" gestartet.Evotec helfe mit seiner Plattform den Pharmakunden dabei, in der Forschung und Entwicklung Zeit und Geld zu sparen, so Wulf. Zudem könnten sie präzisere Therapieziele ansteuern. Damit sei Evotec gut aufgestellt, um von Megatrends in der Pharmaindustrie zu profitieren. Die aktuelle Bewertung verkenne diese Chancen, so der Experte.Im Dezember hätten Evotec-Aktien mit 14,80 Euro so wenig gekostet wie zuletzt im Sommer 2018. Vom Zwischenhoch aus dem September 2021 bei fast 46 Euro seien sie meilenweit entfernt.Inzwischen sei bei Evotec viel Negatives im Kurs eingepreist. Der Wirkstoffforscher sei insgesamt breit und stark aufgestellt. Positive News seien allerdings zuletzt bei der Aktie verpufft. Evotec habe etwa vor Kurzem einen Auftrag vom US-Verteidigungsministerium und Fortschritte bei seiner Neurologie-Kooperation mit dem US-Riesen Bristol-Myers Squibb (ISIN: US1101221083, WKN: 850501) vermeldet, durch die es zu Meilensteinzahlungen über 24 Mio. Euro gekommen sei. Zudem sei die Prognose für 2022 trotz schwacher Q3-Zahlen bestätigt worden - entsprechend könnte ein starkes Q4 für neuen Schwung sorgen. Mit seiner breiten Pipeline habe Evotec somit das Zeug dazu, 2023 ein starkes Comeback auf das Parkett zu legen, wenn sich der Bau neuer Anlagen auszahle und die Stimmung am Markt für spekulativere Werte aufhelle.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: