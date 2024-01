Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

14,41 EUR -5,54% (17.01.2024, 13:08)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

14,505 EUR -5,01% (17.01.2024, 12:53)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (17.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Evotec sei in den vergangenen Tagen noch einmal ordentlich unter Druck geraten. Dabei sei die Aktie im heutigen Tagesverlauf bis auf 14,10 Euro gefallen und damit auf ein neues Mehrjahrestief. Der Rücktritt des bisherigen Vorstandschefs Werner Lanthaler zur Jahresbeginn und insbesondere einige Aktiengeschäfte von ihm hätten das Vertrauen in die Aktie zuletzt massiv beschädigt.Dashabe mit einem Bericht am Wochenende weitere Details zu den Geschäften von Lanthaler veröffentlicht. Erst Anfang des Jahres habe Evotec Mitteilung über Geschäfte mit Evotec-Aktien von Lanthaler aus dem Jahre 2021 erstattet. Normal müssten diese innerhalb weniger Tage gemeldet werden. Evotec sei auf die verschwiegenen Geschäfte wohl aufmerksam geworden, nachdem eine Routineabfrage durchgeführt worden sei, bei der Unstimmigkeiten zu den bisher von Lanthaler gemeldeten Anteilen aufgefallen seien.Wie dasweiter schreibe, könnte das Verschweigen der Aktiengeschäfte auch für das Unternehmen Folgen haben. Weil Lanthaler dem Unternehmen offenbar seine Käufe und Verkäufe verschwiegen habe, seien die Angaben über Jahre vermutlich fehlerhaft gewesen, heiße es. Brisant außerdem: Im Jahr 2021 habe Evotec auch ein Listing an der US-Börse NASDAQ vollzogen.Mit dem jüngsten Kursrutsch sei die Aktie von Evotec auch unter den Stopp des "Aktionär" bei 14,30 Euro gefallen und verkauft worden. Die Unsicherheit bei dem Papier dürfte wohl vorerst weiter anhalten. Wichtig wäre, dass Evotec möglichst rasch einen starken Nachfolger als Vorstandschef finde. Die könnte Vertrauen zurückbringen und den Fokus des Marktes wieder verstärkt auf die Geschäftsentwicklung zurückbringen. Zudem sollten Anleger die weitere Entwicklung, was mögliche Strafen angehe, im Auge behalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: