Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (11.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Evotec-Aktie stehe am heutigen Donnerstag weiter unter Druck. Sie verliere gegen Mittag 1,5 Prozent auf 17,23 Euro und zähle damit mit Redcare Pharmacy und Faport zu den drei schwächsten Werten des Tages im MDAX. Noch immer sei die Unsicherheit nach dem Weggang des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Werner Lanthaler groß.Vor einer Woche habe Lanthaler seinen Rücktritt erklärt: "Nach einem extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023, sowie nach eingehender Reflektion in den vergangenen Wochen und in das neue Jahr blickend, bin ich zu dem Entschluss gelangt, als CEO zurückzutreten." Fragen werfe derweil weiterhin eine ganze Reihe von Directors' Dealings von Lanthaler auf, die zuletzt veröffentlicht worden seien, aber teilweise schon lange zurückliegen würden. Vorläufig habe nun Mario Polywka die CEO-Position von Evotec übernommen. Er sei bislang bereits Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft und zuvor als COO für Evotec aktiv gewesen. Die Suche nach einem neuen CEO laufe derweil auf Hochtouren.Zwischenzeitlich habe Evotec aber einige gute News zu neuen Deals und Erfolgen aus bestehenden Partnerschaften melden können. Diese hätten die Aktie aber jeweils nur kurz beflügeln können. Aus der Partnerschaft mit Brisol-Myers Squibb beispielsweise habe Evotec 25 Mio. Dollar erhalten, um die weitere Forschung voranzutreiben.Am Mittwoch habe Evotec gemeldet, dass man sich mit der Crohn’s & Colitis Foundation, der führenden gemeinnützigen Organisation, die sich auf die Erforschung und Unterstützung von Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen unter anderem Morbus Crohn und Colitis ulcerosa konzentriere, zusammengeschlossen habe. Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, habe kommentiert: "Missionsorientierte Stiftungen wie die Crohn's & Colitis Foundation sind ein wesentlicher Bestandteil des Gesundheitswesen-Ökosystems, da sie den medizinischen Fortschritt in Bereichen mit erheblichem ungedecktem Bedarf vorantreiben, die anderweitig möglicherweise nicht verfolgt würden. In dieser zweiten Zusammenarbeit innerhalb der Stiftung schließen wir uns zusammen und sind vollständig auf unsere Mission ausgerichtet, den Zugang zu neuartigen Therapeutika zu schaffen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: