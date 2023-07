Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (27.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Nach einem Hackerangriff erwarte Evotec eine spürbare Beeinträchtigung seiner Geschäftsentwicklung. Die Firma habe ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr herabgesetzt und erwarte nun erhebliche Kosten. Die Auswirkungen des Angriffs und die folgenden Umstände würden die Aktie im nachbörslichen Handel unter Druck setzen.Der Wirkstoffforscher Evotec rechne infolge eines Hackerangriffs mit einer deutlich schlechteren Entwicklung seiner Geschäfte. Sowohl für Umsatz als auch operativen Gewinn habe der Konzern seine Prognosen gekappt. So solle der Jahresumsatz nur noch bei 750 bis 790 Millionen Euro liegen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Hamburg mitgeteilt habe. Das wäre im schlechtesten Fall nur noch etwa so viel wie im Jahr zuvor. Bislang hätten 820 bis 840 Millionen Euro auf dem Zettel gestanden. Auf der Handelsplattform Tradegate sei es für die Evotec-Aktie gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um 2,8 Prozent nach unten gegangen.Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) peile das Management einen deutlichen Rückgang auf 60 bis 80 Millionen Euro an. 2022 habe Evotec noch knapp 102 Millionen Euro gemeldet und im laufenden Jahr 115 bis 130 Millionen Euro erzielen wollen. Für das laufende Jahr kalkuliere die Konzernführung mit mehr als 90 Millionen Euro an Kosten. Die Ziele für 2025 habe der Vorstand beibehalten.Für das erste Quartal habe Evotec am Donnerstagabend ein Umsatzplus von mehr als 30 Prozent auf mehr als 210 Millionen Euro ausgewiesen. Bislang habe sich der Konzern noch nicht zu den Finanzzahlen des Jahresauftakts geäußert.Evotec habe wegen der durch den Cyberangriff verzögerten Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts für 2022 den MDAX verlassen müssen, dürfte aber zeitnah zurückkehren. Als Reaktion auf den Hackerangriff Anfang April habe der Konzern alle mit externen Quellen verbundene Systeme abgeschaltet. "Evotec konnte ihren Partnern versichern, dass die Integrität der wissenschaftlichen Daten nicht beeinträchtigt wurde", habe es geheißen. Die Folge: Rund 25 Millionen Euro habe es Evotec gekostet, die Auswirkungen des Angriffs zu bewältigen. Der Betrieb sei den Angaben zufolge zwar Ende April wieder aufgenommen worden, doch der Konzern habe bei der Produktivität zuletzt weiter hinterhergehinkt.Trotz des Rückschlags erweitere das Unternehmen kontinuierlich seine Pipeline durch neue Partnerschaften und investiere in zukunftsträchtige Technologien wie Künstliche Intelligenz, wobei das Onkologie-Programm EXS21546 in Zusammenarbeit mit dem KI-Spezialisten Exscientia besonders hervorsteche. Kurzum: Wer im deutschen Biotech-Sektor investieren wolle, komme an Evotec nicht vorbei.Die Aktie bleibt ein Must-have für jedes spekulativ ausgerichtete Depot, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2023)Mit Material von dpa-AFX