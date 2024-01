Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (23.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Evotec könne sich am heutigen Dienstag nach dem deutlichen Ausverkauf zuletzt weiter erholen. Das Papier notiere am Vormittag 2,5 Prozent im Plus bei 15,66 Euro und sei damit hinter HelloFresh ( ISIN DE000A161408 WKN A16140 ) und Nordex ( ISIN DE000A0D6554 WKN A0D655 ), die beide von positiven Analystenkommentaren profitieren würden, derzeit der drittbeste Wert des Tages im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ).Am Montagnachmittag habe eine Telefonkonferenz des Unternehmens stattgefunden, um eine Stellungnahme zu den verspäteten Meldungen einiger Transaktionen des ehemaligen Vorstandschefs Werner Lanthaler abzugeben und über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu berichten. Diese sei bei den Marktteilnehmern gut angekommen. Die Aktie habe sich bereits am Montag in Tagesverlauf klar erholen können. Am vergangenen Freitag habe die Aktie von Evotec bei 14,06 Euro ein Mehrjahrestief ausgebildet.Anfang des Jahres habe Lanthaler überraschend seinen Rücktritt erklärt. Kurz davor hätten bereits Nachmeldungen zu Aktienverkäufen Lanthalers aus den Jahren 2021 und 2022 für Verwunderung gesorgt. Eigentlich müssten solche innerhalb weniger Tage dem Unternehmen und der Finanzaufsichtsbehörde BaFin gemeldet werden. In der Telefonkonferenz am Montagnachmittag habe die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Iris Löw-Friedrich, klargestellt, dass Lanthaler dem Unternehmen diese Geschäfte nicht mitgeteilt habe und dass Evotec keine diesbezüglichen juristischen Untersuchungen bekannt seien. Zudem habe sie betont, dass Evotec immer im Einklang mit den dazu geltenden Vorschriften gehandelt habe.Zuletzt hätten sich auch einige Leerverkäufer komplett zurückgezogen. Derzeit gebe es mit AQR Capital Management und Arrowstreet Capital nur noch zwei Leerverkäufer. Insgesamt seien aktuell 1,02 Prozent der ausstehenden Evotec-Aktien netto leerverkauft. Und mit der kanadischen Bank RBC habe sich auch der erste Analyst positiv geäußert. RBC bewerte die Aktie mit "outperform" und einem Kursziel von 18,60 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: