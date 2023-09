Disclosure(s): Evotec SE -



Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,86 EUR +1,56% (29.09.2023, 14:23)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,88 EUR +2,25% (29.09.2023, 14:14)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (29.09.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) weiterhin zu kaufen.Evotec SE habe in einer strategischen Zusammenarbeit mit Novo Nordisk ( ISIN DK0062498333 WKN A3EU6F ) die Gründung des LAB eN² bekannt gegeben, eines bahnbrechenden Beschleunigers für die translationale Wirkstoffforschung. Diese ehrgeizige Initiative ziele darauf ab, akademische Forschung im Frühstadium in potenzielle Therapeutika umzuwandeln, wobei der Schwerpunkt auf kardiometabolischen Erkrankungen und seltenen Krankheiten liege.An der Zusammenarbeit seien angesehene akademische Einrichtungen wie die Harvard University, das Mass General Brigham, die Yale University und das Beth Israel Deaconess Medical Center beteiligt. Durch ihre Beteiligung werde sichergestellt, dass die Initiative Zugang zu bahnbrechender akademischer Forschung habe, die für den komplizierten Prozess der Arzneimittelentdeckung unerlässlich sei.Die Widerstandsfähigkeit der Evotec SE angesichts von Herausforderungen, die durch die proaktive Bewältigung des jüngsten Cybervorfalls unterstrichen werde, sei lobenswert. Die strategischen Kooperationen des Unternehmens, insbesondere mit Novo Nordisk, LabCentral, BioLabs und MBC BioLabs, würden sein Engagement bei der Behandlung von kardiometabolischen Erkrankungen und seltenen Krankheiten unterstreichen. In Verbindung mit ihrer robusten Forschungs- und Entwicklungspipeline sei Evotec als führendes Unternehmen in der "Shared R&D Economy" positioniert und in der Lage, die Umsetzung akademischer Forschung in konkrete Therapeutika zu beschleunigen. Finanzielle Indikatoren wie der Anstieg des Konzernumsatzes um 14% in der ersten Jahreshälfte 2023 würden das Vertrauen in den Wachstumskurs des Unternehmens untermauern. Auch wenn Vaseghi die kurzfristigen Herausforderungen anerkenne, würdige er Evotecs zukunftsweisende Investitionen in Bereiche wie Global Drug Discovery und Drug Discovery Services.In Anbetracht dieser positiven Entwicklungen und der Ausrichtung des Unternehmens auf die Marktanforderungen bestätigt Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research, sein Kursziel von 29,50 Euro und hält an seiner Kaufempfehlung für Evotec SE fest. (Analyse vom 29.09.2023)Interessenkonflikte(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.