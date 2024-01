Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,69 EUR +0,06% (15.01.2024, 15:09)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,735 EUR -0,18% (15.01.2024, 14:56)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (15.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Der Rücktritt des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Evotec, Werner Lanthaler, laste weiterhin auf der Aktie von Evotec. Das Papier sei in der ersten Januarwoche massiv unter Druck geraten, nachdem der überraschende Rücktritt bekannt geworden sei. Im Fokus stünden dabei insbesondere auch zahlreiche Aktiendeals, die der Manager in seiner Vorstandszeit durchgeführt habe, er seinen Meldepflichten aber nicht nachgekommen sei. Ein Bericht im Manager Magazin vom Wochenende habe weitere Details offenbart.Wie das Manager Magazin berichte, hätten Großaktionär Oetker und der damalige Vorstandschef Lanthaler im Jahr 2021 im großen Stil Evotec-Aktien verkauft. Während Oetker dies bekannt geben habe, habe es Lanthaler verschwiegen - und damit wohl gegen gesetzliche Meldepflichten verstoßen, so das Magazin. Zwischen Januar und Oktober 2021 habe der langjährige Oetker-Vertraute Lanthaler Evotec-Aktien für mehr als sechs Millionen Euro veräußert - einen Monat also bevor Großaktionär Oetker mit seiner Stimmrechtsmitteilung für Verkaufsdruck gesorgt habe.Normal müssten solche Geschäfte binnen weniger Tage gemeldet werden. Dem Unternehmen selbst seien die Vorgänge wohl erst Ende 2023 bekannt geworden, weswegen Evotec im Anschluss die Geschäfte gemeldet habe.Offiziell habe Lanthaler zu seinem Rücktritt erklärt: "Nach einem extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023, sowie nach eingehender Reflektion in den vergangenen Wochen und in das neue Jahr blickend, bin ich zu dem Entschluss gelangt, als CEO zurückzutreten."Die Unsicherheit bei Evotec dürfte noch einige Zeit anhalten. Ein erstes positives charttechnisches Signal würde erst die Rückeroberung der 200-Tage-Linie bringen. Wenn sich die Lage wieder beruhigt hat und ein guter Nachfolger gefunden werden konnte, wird sich die Börse wieder auf die fundamentalen Chancen konzentrieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Bis dahin dürfte sich die Aktie aber wohl weiter volatil zeigen. (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: