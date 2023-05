Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,915 EUR +3,86% (10.05.2023, 13:32)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,985 EUR +9,20% (10.05.2023, 13:20)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (10.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Nach einer zuletzt eher schwachen Entwicklung könne sich die Aktie von Evotec am heutigen Mittwoch mit einem Kurssprung von 12% auf 18,44 Euro zurückmelden. Eine neue Allianz mit der Novartis-Tochter Sandoz beflügelt das Papier des Hamburger Biotech-Unternehmens. Bei der Partnerschaft mit Sandoz gehe es um die Entwicklung und anschließende Herstellung mehrerer Nachahmer-Medikamente.Gleich zum Start fließe Evotec im Rahmen der Kooperation eine Vorabzahlung in zweistelliger Millionenhöhe (US-Dollar) zu. Darüber hinaus würden in der Zukunft bis zu 640 Mio. USD winken, die vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt abhängen würden. Weitere Zahlungen in nicht bekannt gegebener Höhe könnten dann noch in Abhängigkeit vom Voranschreiten der kommerziellen Herstellung und der Ausübung der Lizenz folgen.Für Evotec sei dies ein Erfolg, denn der Konzern habe viel Geld in den Bau eines hochmodernen Produktionsstandorts seiner Tochter Just - Evotec Biologics in Redmond im US-Bundesstaat Washington gesteckt. Eine weitere sogenannte Jpod-Anlage entstehe im französischen Toulouse.Unterdessen kämen nach Verzögerungen beim Geschäftsbericht auch die Resultate zum ersten Quartal als Folge der Cyberattacke auf Evotec später als ursprünglich geplant. Die ursprünglich für diesen Mittwoch geplante Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal sei auf Mitte Mai verschoben worden - dann solle es auch den Geschäftsbericht 2022 geben. Das Papier habe seit einem Cyberangriff auf das Unternehmen zu Anfang April kräftig Federn gelassen und in der Spitze fast ein Viertel an Wert verloren. Erst am Vortag habe Evotec daher den MDAX verlassen müssen, weil der Konzern wegen der Attacke die Veröffentlichung seiner endgültigen Zahlen habe verschieben müssen.Durch den heutigen Kurssprung sei die Aktie von Evotec an die wichtige 200-Tage-Linie herangelaufen. Ein Sprung darüber würde ein neues positives Signal bedeuten. Die wahrscheinliche Rückkehr in den MDAX im Juni dürfte die Aktie dann zudem wieder beflügeln. Anleger sollten weiter an Bord bleiben, aber Geduld mitbringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: