Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (28.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Nach einer deftigen Gewinnwarnung setze die Evotec-Aktie zum Rebound an. Denn das Management reagiere mit einem millionenschweren Sparprogramm. In einer Telefonkonferenz mit Analysten habe sich Konzern-Chef Werner Lanthaler am Freitag optimistisch gezeigt und versprochen, Evotec werde aus der momentanen Situation "sogar noch stärker" hervorgehen.Das Unternehmen habe das Jahr mit "signifikantem Fortschritt" begonnen, habe der Manager mit Blick auf mehrere erst in diesem Jahr abgeschlossene große und potenziell sehr lukrative Partnerschaften u.a. mit Bristol Myers Squibb und der Novartis-Tochter Sandoz betont. Im ersten Quartal habe Evotec zudem "exzellente Ergebnisse" geliefert, und der Rückschlag im zweiten Quartal durch den Hackerangriff sei vorübergehender Natur.Den Konzern sehe er unter anderem dank seines florierenden Geschäfts mit großen Pharmakonzernen weiter auf einem guten Weg zu seinen Mittelfristzielen bis 2025. Dafür sorgen sollten auch "weitere Optimierungsmaßnahmen, die im Laufe des kommenden Jahres ihre Wirkung entfalten", wie der Konzern bereits am Vorabend mitgeteilt habe."Die geringere Produktivität während des zweiten Quartals hat unser Finanzergebnis des ersten Halbjahres erheblich belastet", habe Lanthaler gesagt. Derzeit seien nach Angaben des Managers jedoch bereits 90 Prozent aller Systeme wieder voll im Einsatz - bis Ende 2023 solle dann alles beim Alten sein, bis dahin hätten jedoch noch einige externe Genehmigungen im Geschäft mit der Wirkstoffentwicklung gefehlt.Die Auswirkungen der Cyberattacke seien bitter, doch nur temporär. Firmenlenker Lanthaler habe im Call viel Optimismus versprüht, was am Markt gut ankomme. Es spreche vieles für Evotec - und mittel- bis langfristig für weiter steigenden Kurse.Die Evotec-Aktie ist und bleibt ein Must-have für jeden spekulativ ausgerichteten Anleger, der in die deutsche Biotech-Industrie investieren will, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link