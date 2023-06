Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,43 EUR -1,87% (29.06.2023, 12:08)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,40 EUR -1,50% (29.06.2023, 11:51)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (29.06.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wirkstoffforscher Evotec erhalte eine Meilensteinzahlung aus einer Zusammenarbeit mit Bayer . Nach dem Start einer frühen klinischen Studie der Phase I zu einem Nierenmedikament im Juni würden erstmals 2 Millionen Euro von den Leverkusenern nach Hamburg fließen. Der erste Patient habe die getestete Substanz erhalten, habe Evotec am Donnerstag mitgeteilt.In der Studie werde ein Medikament auf Basis eines monoklonalen Antikörpers gegen das sogenannte Alport-Syndrom verabreicht - eine seltene genetische Nierenerkrankung. Die Substanz ziele auf das Protein Semaphorin-3A (Sema3A) ab, habe es weiter geheißen. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, könnte das Medikament das erste am Markt sein.Die Studie finde im Rahmen einer bereits 2016 geschlossenen Allianz von Evotec und Bayer statt. Neben den an bestimmte Fortschritte in den Tests geknüpften Meilensteinen hätte Evotec bei einer etwaigen Vermarktung Anspruch auf weitere Zahlungen von Bayer sowie Lizenzeinnahmen."Wir freuen uns sehr, dass Bayer mit einem Asset aus unserer Multi-Target-Forschungsallianz im Bereich Nierenerkrankungen in die Phase-I der klinischen Entwicklung voranschreitet. Neuartige klinische Kandidaten, die auf einem verbesserten Verständnis chronischer Nierenerkrankungen aufbauen, werden dringend benötigt, um das breite Spektrum an Krankheitsphänotypen, die wir in diesem Bereich beobachten, wirksam zu behandeln", so Evotec-CSO, Cord Dohrmann.Gute News von Evotec, die allerdings nur temporär am Markt Anklang fänden. "Der Aktionär" bleibe für den Biotech-Wert ganz klar optimistisch gestimmt. Risikofreudige Anleger blicken auf den Trading-Tipp, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer beim Forschungspartner Bayer engagiert sei, beachte den Stopp bei 48 Euro. (Analyse vom 29.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link