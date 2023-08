Börsenplätze Evotec-Aktie:



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (30.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe am Dienstag nach Veröffentlichung der Zahlen für das erste Halbjahr deutlich zulegen können. Gut vier Prozent sei es aufwärts gegangen. Die Erlöse seien letztendlich doch etwas stärker gewachsen als zuletzt in Aussicht gestellt. Die im Juli wegen des Hackerangriffs gekappte Jahresprognose habe Konzernchef Werner Lanthaler am Dienstag bestätigt.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um gut 22 Prozent auf 26,1 Mio. Euro zurückgegangen. Der im April entdeckte Hackerangriff habe in Q2 für Kosten von 39,3 Mio. Euro gesorgt, habe es geheißen. Finanzchefin Laetitia Rouxel habe bereits anlässlich der Prognosesenkung vor rund einem Monat auf sofortige Sparmaßnahmen verwiesen, die rund 25 Mio. Euro einspielen sollten und teils auch über das laufende Jahr hinaus angelegt seien. 2025 wolle Evotec mehr als eine Milliarde Euro Umsatz machen und mindestens 300 Mio. Euro operativen Gewinn vorweisen.Die für die Novartis-Tochter Sandoz erbrachten Leistungen sowie die Kooperation mit dem Pharmakonzern Bristol Myers Squibb hätten die infolge der Attacke geringe Kapazitätsauslastung teilweise kompensiert, habe Evotec erläutert. Die Bruttomarge - also der Anteil des Verkaufspreises, der nach Abzug der Herstellungskosten übrigbleibe - sei "hervorragend" ausgefallen, habe das Unternehmen angemerkt. Sie sei von 18,8 Prozent auf 25,9 Prozent gestiegen.Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten um 14 Prozent auf 383,8 Mio. Euro gewachsen und damit etwas stärker als zuletzt mit über 370 Mio. Euro avisiert. Unter dem Strich habe Evotec den Periodenverlust von 101,2 Mio. Euro ein Jahr zuvor auf nun 28,8 Mio Euro reduziert. Vor einem Jahr hätten Bewertungseffekte von Anlagen in Eigenkapitalinstrumente zu hohen Sonderbelastungen geführt.DER AKTIONÄR bleibe ganz klar optimistisch für die Evotec-Aktie. (Analyse vom 30.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link