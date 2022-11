XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,29 EUR -10,28% (09.11.2022, 15:28)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,065 EUR -9,95% (09.11.2022, 15:43)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (09.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das Hamburger Biotech-Unternehmen habe am Morgen die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und dabei enttäuscht. Deutlich gestiegene Kosten für Energie und hohe Ausgaben für den Ausbau der Produktion würden am operativen Gewinn zehren. Zudem sei in den ersten neun Monaten des Jahres der Beitrag aus Meilenstein- sowie Abschlags- und Lizenzzahlungen geringer ausgefallen, wie Evotec am Mittwoch mitgeteilt habe.Unter dem Strich schreibe das Unternehmen weiterhin rote Zahlen, weil auch im dritten Quartal eine hohe Abschreibung auf eine Beteiligung in Großbritannien fällig geworden sei. Analysten hätten mit teils deutlich besseren Resultaten für das vergangene Jahresviertel gerechnet. An der Börse habe die Entwicklung bei Evotec den Anlegern nicht gefallen.Die Evotec-Aktie habe in diesem Jahr bereits fast 60 Prozent an Wert eingebüßt. Der ehemalige Investorenliebling habe in den vergangenen Jahren stets mit neuen Aufträgen und Partnerschaften sowie guten Ergebnissen geglänzt. Bereits seit geraumer Zeit würden die hohen Kosten für den Aufbau einer Anlage für biotechnologisch hergestellte Arzneimittel im US-amerikanischen Redmond ins Kontor schlagen. Im September habe Evotec zudem mit dem Aufbau einer zweiten Anlage in Toulouse in Frankreich begonnen.Für die Evotec-Aktie gelte es nun, dass das Oktober-Tief bei 16,18 Euro nicht unterschritten werde. Ansonsten würde sich das charttechnische Bild weiter eintrüben. "Der Aktionär" sehe den Kursverfall als übertrieben und erwarte langfristig wieder klar höhere Kurse. Kurzfristig sei die Evotec-Aktie jedoch angeschlagen, weswegen interessierte Anleger eine klare Trendwende abwarten sollten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: