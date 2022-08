ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (18.08.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec: Kursdelle ausgebügelt - AktienanalyseEine doppelte Herabstufung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie von Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) massiv unter Druck gesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Experten hätten ihr Rating für den Titel gleich um zwei Stufen von "Overweight" auf "Underweight" herabgesetzt und das Kursziel von 42 auf 32 Euro gesenkt. Die gestiegenen Investitionen und die unveränderte Kapazitätsauslastung dürften die Konsensschätzungen für die operative Ergebnisdynamik (EBITDA) des Wirkstoffforschers 2023/24 unter Druck setzen, so die Analysten. Daher bräuchten die Anleger jetzt erst einmal Geduld. "Innovationsmomentum" aus der Forschungspipeline dürfte erst 2024/25 oder sogar noch später einsetzen, so Morgan Stanley.Die Nachricht, wonach Evotec und Alpine Immune Sciences ihre Partnerschaft zur Erforschung der Behandlung von Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen erheblich erweitert hätten, sei in dem Trubel komplett untergegangen. Erst als die Hamburger ordentliche Halbjahreszahlen hätten folgen lassen, habe sich der vor einigen Wochen gestartete Erholungskurs der Aktie fortgesetzt. Hohe Kosten für das Hochfahren einer vor einem Jahr in den USA eröffneten Produktionsanlage für Biologika sowie höhere Aufwendungen für Energie sowie im Zusammenhang mit einer Übernahme hätten zwar den Gewinn belastet. Zudem seien im ersten Halbjahr weniger Meilensteinzahlungen, die das Unternehmen von Pharmafirmen nach dem Erreichen definierter Ziele erhalte, hereingekommen. Jedoch sei die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach oben genommen worden. Evotec erwartet für 2022 nun einen Konzernumsatz von 715 Mio. bis 735 Mio. Euro, nach bisher avisierten 700 Mio. bis 720 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:26,51 EUR -1,05% (18.08.2022, 10:31)XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:26,55 EUR -0,67% (18.08.2022, 10:29)