Disclosure(s) Evotec SE: iii



Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,81 EUR +4,66% (31.07.2023, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,72 EUR +3,22% (31.07.2023, 13:20)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (31.07.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) weiterhin zu kaufen.Evotec SE, ein Titan der Pharma- und Biotechnologiebranche, habe in einer turbulenten Zeit mit den Folgen eines schweren Cyberangriffs zu kämpfen. Dieses unvorhergesehene Ereignis habe die Finanzlage des Unternehmens erschüttert und eine Revision der Finanzprognosen für 2023 erforderlich gemacht. Inmitten des Chaos habe sich Evotec jedoch als ein Leuchtturm der Widerstandsfähigkeit und strategischen Agilität erwiesen, der schnell mobilisiert worden sei, um den Angriff einzudämmen und seine Interessengruppen zu schützen. In diesem Bericht würden die finanziellen Auswirkungen des Cyberangriffs auf Evotec, die Gegenmaßnahmen des Unternehmens und die potenziellen Zukunftsaussichten des Unternehmens im Detail beleuchtet.Der Cyberangriff habe einen finanziellen Dominoeffekt ausgelöst, der eine Korrektur der Finanzprognose von Evotec für 2023e nach unten erforderlich mache. Das Unternehmen rechne nun mit einem Konzernumsatz zwischen 750 und 790 Mio. Euro, was einen Rückgang gegenüber der ursprünglichen Prognose von 820 bis 840 Mio. Euro bedeute. Für die nicht verpartnerte Forschung und Entwicklung würden 60 bis 70 Mio. Euro prognostiziert, ein Rückgang gegenüber der früheren Prognose von 70 bis 80 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA werde nun voraussichtlich bei 60 bis 80 Mio. Euro liegen, ein deutlicher Unterschied zu der früheren Schätzung von 115 bis 130 Mio. Euro.Evotec profitiere von ihren strategischen Allianzen mit Bristol Myers Squibb und der Bayer AG und mache weiterhin erhebliche Fortschritte in den Bereichen der neurodegenerativen und nierenbedingten Therapeutika. Trotz des jüngsten Cyberangriffs würden die finanziellen Aussichten des Unternehmens solide bleiben, gestützt durch Meilensteinzahlungen und potenzielle künftige Erträge, die mit dem Erfolg der entwickelten Programme verbunden seien. Evotecs schnelle und strategische Reaktion auf die Cyber-Attacke sowie ihr Engagement in Therapiegebieten mit hoher Nachfrage würden ihre widerstandsfähige Position in der Biotech-Branche unterstreichen.In Anbetracht dieser Überlegungen und unter Berücksichtigung der kurzfristigen finanziellen Auswirkungen des Cyberangriffs hält Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, seine Kaufempfehlung für Evotec aufrecht, allerdings mit einem leicht von 30,00 auf 29,00 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 31.07.2023)Interessenkonflikte:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittentenim Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.