Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,485 EUR -0,78% (27.09.2023, 19:58)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,395 EUR -1,39% (27.09.2023, 17:35)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (27.09.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Hamburger Wirkstoffforscher Evotec würden im schwachen Gesamtmarkt derzeit die positiven Nachrichten verpuffen. Selbst vielversprechende News mit dem Partner Novo Nordisk - dem dänischen Pharma-Überflieger der vergangenen Handelsmonate - würden die Anleger kalt lassen. Es würden inzwischen sogar neue Mehrmonatstiefs drohen.Evotec und Novo Nordisk würden LAB eN² ins Leben rufen. Hierbei handele es sich laut Unternehmensangaben um "einen Beschleuniger für die translationale Wirkstoffforschung, der auf die Förderung der frühen Forschung akademischer Einrichtungen zu neuartigen Therapeutika abzielt". In LAB eN² würden namhafte Institutionen wie die Harvard University, Mass General Brigham und das Beth Isreal Deaconess Medical Center mit einbezogen."Bei Novo Nordisk sind wir immer auf der Suche nach dem nächsten disruptiven Schritt in der Wissenschaft. Viele großartige Ideen entstehen im akademischen Bereich, aber die translationale Forschung und die Weiterentwicklung der Idee in die nächste Phase bleiben eine Herausforderung,", so Uli Stilz, Head of Novo Nordisks Bio Innovation Hub in Boston. "Mit dem Start von LAB eN² und unserer Kollaboration mit diesen Institutionen besteht eine enorme Gelegenheit, diese langjährige Lücke zu schließen, dazu beizutragen, innovative Wissenschaft voranzutreiben, und zu versuchen, einen signifikanten Einfluss auf Menschen mit chronischen Erkrankungen zu haben."Auch Thomas Hanke, EVP & Head of Academic Partnerships bei Evotec, zeige sich zuversichtlich: "Basierend auf Spitzenforschung und mit Zugriff auf Evotecs vollintegrierte Plattform sind wir zuversichtlich, dass LAB eN² vielversprechende und innovative Therapiekonzepte in Krankheitsbereichen mit erheblichem ungedecktem Bedarf vorantreiben wird."Nach Ansicht des "Aktionär" bietet der scharfe Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance für mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Evotec-Aktie. Das Papier von Novo Nordisk hingegen (seit "Aktionär"-Empfehlung im März 2017 inklusive Dividenden 485 Prozent im Plus) konsolidiere derzeit auf einem hohen Niveau. Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 27.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: