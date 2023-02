Börsenplätze Evotec-Aktie:



Kurzprofil Evotec SE:



Die votec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (09.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Evotec habe die Forschungsallianz mit Related Sciences (RS) verlängert und ausgebaut. Damit werde das gemeinsame Portfolio an Wirkstoffkandidaten bis 2030 weiter ausgebaut und Evotecs Kapazitäten im gesamten Forschungs- und Entwicklungsprozess eingesetzt. Die Aktie von Evotec reagiere mit einem Plus von 0,6 Prozent.Seit Anfang 2021 vereine die Evotec-RS-Partnerschaft einzigartige, sich ergänzende Fähigkeiten zur effizienten Auswahl, Entdeckung und Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Medikamente für Patienten mit ungedecktem Bedarf, so Evotec in einer Mitteilung. Um das wachsende Portfolio mit mehr als 15 Entwicklungsprojekten zu stärken, würden die Partner ihre Zusammenarbeit erweitern. Dabei werde Evotecs führende Kompetenz bei der Erforschung kovalenter Inhibitoren, basierend auf ihren maßgeschneiderten kovalenten Bibliotheken und neuartigen Screening-Ansätzen genutzt, um eine neue Klasse von hochwirksamen und selektiven kovalenten Medikamenten für relevante Targets zu erforschen.RS und ihre assoziierten Unternehmen würden substanziell in die von Evotec geführte Forschung und Entwicklung verschiedener Portfolios mit vielversprechenden neuen Wirkstoffprojekten investieren. Zudem erhalte Evotec Meilensteine, Umsatzbeteiligungen und bei Ausgründungen Equity-Beteiligungen für alle Projekte von RS, die innerhalb der Partnerschaft entwickelt würden.Adam Kolom, Mitgründer und CEO von Related Sciences, habe erkärt: "Unsere einzigartigen Plattformen für Data Science, Technologie und Risikooptimierung passen hervorragend zu den integrierten, best-in-class Wirkstoffforschungskapazitäten von Evotec, um ein leistungsstarkes neues Modell für die höchst effiziente, skalierbare Erforschung wichtiger neuer Medikamente für Patienten zu entwickeln."Anleger, die der jüngsten Kaufempfehlung des "Aktionär" bei 15,28 Euro gefolgt sind, lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Evotec-Aktie. Bei Evotec sollten Anleger aber Geduld mitbringen. (Analyse vom 09.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link