Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

24,65 EUR -9,54% (10.08.2022, 10:38)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

24,88 EUR -9,16% (10.08.2022, 10:24)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die votec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (10.08.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Gerade erst habe sich die Aktie von Evotec deutlich erholen können, schon gehe es wieder deutlich abwärts. Das Papier sei mit einem Minus von 9,7 Prozent der mit Abstand größte Verlierer im MDAX . Eine doppelte Abstufung von der US-Investmentbank Morgan Stanley habe die Aktie von Evotec massiv unter Druck gesetzt.Morgan Stanley habe Evotec gleich um zwei Stufen von "overweight" auf "underweight" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 32 Euro gesenkt. Die gestiegenen Investitionen und die unveränderte Kapazitätsauslastung dürften die Konsensschätzungen für die operative Ergebnisdynamik (EBITDA) des Wirkstoffforschers 2023/24 unter Druck setzen, habe Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Die Anleger bräuchten jetzt erst einmal Geduld. "Innovationsmomentum" aus der Forschungspipeline dürfte erst 2024/25 oder sogar noch später einsetzen, so Quigley. Das Kursziel von Morgan Stanley liege aber dennoch deutlich über dem aktuellen Niveau.Evotecs eigene Meldung vom heutigen Tag gehe damit nahezu unter. Evotec und Alpine Immune Sciences hätten heute bekannt gegeben, dass Evotecs in Seattle, USA, ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics eine mehrjährige Partnerschaft mit Alpine erweitert habe. Im Rahmen der Zusammenarbeit solle ein kommerzieller Prozess für ALPN-303 entwickelt werden, einer konstruierten TACI-Domäne mit erheblich verbesserter Wirksamkeit gegen die B-Zell-Zytokine BAFF und APRIL, die als potenzielle Behandlung gegen systemischen Lupus erythematodes("SLE") und andere B-Zell-vermittelte Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen entwickelt werde. Langfristig in jedem Fall spannend.Das zuletzt wieder charttechnische gute Bild bei Evotec habe sich mit dem Downgrade von Morgan Stanley wieder massiv eingetrübt. Wichtig wäre, dass auf Schlusskursbasis die 38-Tage-Linie verteidigt werden könne.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: