ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (17.01.2024/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF).Die große Überraschung habe am 04.01.23 stattgefunden und der EVT-Aktienkurs habe mit einem Tagesverlust von ca. 20% prompt und spürbar reagiert, würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH die Ereignisse zum Jahresbeginn in ihrer jüngsten Studie zusammenfassen.Nach einem sehr kräftezehrenden Jahr ("extrem herausfordernd und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfendes Jahr 2023") habe CEO Dr. Werner Lanthaler in der ersten Kalenderwoche des noch jungen Jahres seinen CEO-Vertrag nach fast 15 Jahren Führungsarbeit sofort und vorzeitig beendet.Nach innen wie nach außen hoch anerkannt, hinterlasse er bei Mitarbeitern, Kunden und Investoren eine markante Lücke, würden die Researcher diese Personalie werten.Der "Actionplan 2025" (aktuell im eingeschwungenen Wachstumsmodus) bleibe nach ihrer Meinung valide. Auch eine Übernahme wäre aktuell nach ihrer Einschätzung kaum wertschaffend. Ex-COO Mario Polywka wechsele aus dem AR und übernehme sofort kommissarisch bis zur Neubesetzung des Postens und sorge somit für die nötige "operational excellence". Die mit Nachdruck bestätigte EBITDA-Zielsetzung für 2025 beruhige zum guten Teil, so der Eindruck der Aktienexperten aus Frankfurt/M.Somit laute die aktuelle Empfehlung "halten", so Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: