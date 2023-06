Börsenplätze Evotec-Aktie:



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (01.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Zur nächsten Index-Überprüfung im Juni würden im DAX keine Änderungen erwartet. Auch im Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 und dem währungsgemischten STOXX Europe 50 werde wohl alles beim Alten bleiben. Änderungen stünden indes in den kleineren Indices der DAX-Familie, dem MDAX, SDAX und auch dem TecDAX an.Zwar sei kürzlich erst die Deutsche Lufthansa als Aufstiegskandidatin für den DAX ins Spiel gebracht worden, doch da es derzeit kein ernsthaft abstiegsgefährdetes Unternehmen im Leitindex gebe, könnte es frühestens im September eine neue Chance geben. Denn der Streubesitz-Börsenwert der Lufthansa reiche mit 9,5 Milliarden Euro nicht aus, um den derzeit kleinsten DAX-Wert, Continental, aus dem Index zu verdrängen.Im MDAX und im SDAX stünden im Juni dagegen recht sicher Änderungen an, und auch im TecDAX. Zuvorderst dürfte Evotec in den Index der mittelgroßen Werte zurückkehren. Der Wirkstoffforscher habe im Mai seinen testierten Geschäftsbericht für 2022 wegen eines Cyberangriffs nicht fristgerecht vorgelegt. Die Deutsche Börse habe die Aktie daher kurzfristig aus dem Index herausgenommen. Da der Bericht inzwischen aber vorliege, stehe einer Wiederaufnahme im Juni nichts mehr im Weg. Der US-Telekomausrüster Adtran müsse zugleich nach sehr kräftigen Kursverlusten in den SDAX absteigen, sodass sich damit wieder 50 Werte im MDAX befänden.Außerdem erwarte Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel Europe, dass die Darmstädter Software AG, um die derzeit noch ein Übernahmekampf tobe, den Immobilienkonzern Aroundtown in den SDAX verdrängen dürfte. Wahrscheinlich - aber noch nicht wirklich sicher - sei zudem auch, dass der Spezialverpackungs- und Abfüllanlagenhersteller Krones den Platz von United Internet im MDAX einnehmen werde. Dagegen habe sich der bis vor kurzem noch als Abstiegskandidat gehandelte Waferhersteller Siltronic dank eines massiven Kursanstiegs seit Mitte Mai seinen Verbleib im MDAX gesichert.Die Aktie von Evotec könne von der Aussicht auf die Wiederaufnahme in den MDAX in jedem Fall profitieren. Sie gewinne derzeit mehr als drei Prozent auf 20,91 Euro. Damit sei der charttechnische Ausbruch nach oben geglückt.Anleger lassen die Gewinne - "Der Aktionär" hat die Aktie Anfang dieses Jahres bei 15,28 Euro zum Kauf empfohlen - weiter laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 01.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link