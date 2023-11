Börsenplätze Evotec-Aktie:



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (13.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec habe am Dienstag seine Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. Diese hätten am Markt für Erleichterung gesorgt. Evotec habe die Cyberattacke vom April dieses Jahres gut abschütteln können. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 14 Prozent geklettert. Analysten würden sich zuversichtlich zeigen.Die Nachwehen des im Frühjahr erfolgten Hackerangriffs auf den Wirkstoffforscher und -entwickler würden inzwischen merklich nachlassen. Trotz deutlicher Einschränkungen durch den Angriff habe Evotec in den ersten neun Monaten den Umsatz um 14 Prozent auf 580 Millionen Euro gesteigert. Das bereinigte Konzern-EBITDA sei im Berichtszeitraum um 13 Prozent auf 50,2 Millionen Euro geklettert. Zudem habe Evotec alle Bestandteile der Jahresprognose bestätigt.Zwar seien die Produktivität und die Kapazitätsauslastung weiterhin beeinträchtigt, habe der Konzern in Hamburg mitgeteilt. Dank einer starken Nachfrage habe Evotec sein Betriebsergebnis zuletzt aber verbessern können. An der Börse hätten die Anleger sehr erfreut reagiert. Die Aktie von Evotec habe sich deutlich von ihren jüngsten Tiefs lösen können.Warburg-Experte Christian Ehmann habe dem Unternehmen eine unerwartet gute Entwicklung in fast allen Bereichen bescheinigt. Zudem entwickele sich das Kerngeschäft weiter stark, habe er gelobt. "Angesichts der Umstände zeigen die Ergebnisse in die richtige Richtung und sind ermutigend.""Der Aktionär" sieht das derzeitige Kursniveau deswegen langfristig als klare Kaufchance. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie sowie die psychologisch wichtige 20-Euro-Marke ein wichtiges Signal. (Analyse vom 11.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link