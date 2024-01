Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,485 EUR -0,48% (05.01.2024, 11:39)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,595 EUR +0,54% (05.01.2024, 11:25)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (05.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Nach dem deutlichen Kurseinbruch der am Donnerstag scheine sich der TecDAX-Titel zum Wochenschluss wieder zu beruhigen. Die Evotec-Aktie notiere im frühen Handel 0,1 Prozent im Minus bei 17,55 Euro. Am Donnerstag sei das Papier zeitweise bis auf 16,81 Euro eingebrochen. Belastet habe hier der überraschend angekündigte Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Werner Lanthaler, der Fragen aufwerfe.In den Tagen vor dem Ausscheiden Lanthalers sei eine ganze Reihe von Directors' Dealings von Vorstandschef Werner Lanthaler veröffentlicht worden, die zum Teile lange zurückgelegen hätten. Das "Manager Magazin" habe dazu am Donnerstag geschrieben: "Bis zwei Tage vor Weihnachten noch unbekannte Geschäfte des Vorstandschefs mit eigenen Aktien legen nahe, dass Lanthaler gegen Meldevorschriften für solche Deals verstoßen hat. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass er sich damit dem Verdacht des Insiderhandels ausgesetzt haben könnte."Das "Manager Magazin" erläutere zudem, dass Verstöße gegen die Meldepflicht als Ordnungswidrigkeit gelten würden und bei natürlichen Personen mit einem Bußgeld von maximal 500.000 Euro bestraft würden. Bei juristischen Personen wie dem meldepflichtigen Unternehmen betrage das maximale Bußgeld eine Million Euro. Die finanziellen Auswirkungen wären also für Lanthaler und Evotec sehr begrenzt, so das "Manager Magazin" weiter.Auch wenn dies sicherlich noch einiges an Aufklärungsarbeit nach sich ziehen werde, an der starken Aufstellung Evotecs ändere dies nichts. Mit Dr. Mario Polywka habe man derweil einen guten Interims-Chef gefunden. Er sei früher COO von Evotec gewesen und kenne das Unternehmen bestens. Und auch fundamental stehe Evotec stark da. Analyst Christian Ehmann von Warburg etwa schreibe: "Das Unternehmen ist operativ gut aufgestellt." Es sei auf einem guten Weg, nicht nur die eigenen, am Vorabend bestätigten Prognosen für 2023 zu erreichen, sondern auch die Ziele für 2025. Auch im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sei Evotec stark engagiert. Erst am Donnerstag habe Evotec eine neue Partnerschaft mit Owkin melden können. Dabei gehe es um eine KI-gestützte Multi-Target-Zusammenarbeit in den Bereichen Onkologie, Immunologie und Inflammation.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: