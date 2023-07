Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,69 EUR +4,13% (31.07.2023, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,79 EUR +3,52% (31.07.2023, 12:34)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (31.07.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Start in die neue Handelswoche verbuche das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec weitere Kursgewinne. Die in der Vorwoche kommunizierte Gewinnwarnung lasse die Anleger inzwischen kalt. Auch das Gros der Analysten bleibe unverändert optimistisch für den deutschen Biotech-Titel gestimmt.Das Analysehaus Warburg Research habe die Einstufung für Evotec nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung auf "buy" mit einem Kursziel von 30,00 Euro belassen. Analyst Christian Ehmann habe in einer am Freitag vorliegenden Studie die auf die Warnung folgenden Kursverluste als Gelegenheit zum Einstieg in die Aktie des Wirkstoffentwicklers gewertet.Analyst Charles Weston beziffere den fairen Wert auf 28,00 Euro, sein Votum laute weiterhin "outperform". Die wegen der Auswirkungen eines Hackerangriffs gesenkten Jahresziele bärgen ein 40-prozentiges Abwärtspotenzial der Konsensschätzung für das operative Ergebnis (EBITDA), so Weston. Den mittelfristigen Ausblick habe Evotec aber bestätigt.Kurse von über 30,00 Euro halte indes Peter Verdult von der Citi für möglich. Nach dem Cyberangriff rate er weiter zum Kauf und sehe Luft bis 31,60 Euro.Jefferies bleibe ebenfalls bullish und taxiere das Kursziel sogar auf 34,00 Euro.Evotec genieße viel Vertrauen unter den Marktteilnehmern, wie die Kursreaktion nach der Gewinnwarnung zeige. Inzwischen notiere der MDAX-Titel wieder in der Nähe der Kurse, die Anleger vor der reduzierten Prognose bereit gewesen seien, auf den Tisch zu legen.Die Aktie ist und bleibt ein Must-have für jeden spekulativ ausgerichteten Anleger, der in die deutsche Biotech-Industrie investieren will, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Evotec-Aktie. (Analyse vom 31.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)