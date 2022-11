Börsenplätze Evotec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,625 EUR -2,03% (15.11.2022, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,66 EUR -1,56% (15.11.2022, 12:05)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (15.11.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, stuft die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) weiterhin mit "kaufen" ein.9M/22 Zahlen: Ungeachtet der geringeren Meilenstein-, Upfront- und Lizenzzahlungen für Evotec in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 (9M/22: 8,1 Mio. Euro; 9M/21: 36,5 Mio. Euro) habe das Unternehmen dennoch ein ordentliches Wachstum des Konzernumsatzes um 19% auf 510,8 Mio. Euro (9M/21: 394,5 Mio. Euro) verzeichnet. Wie erwartet steige die Nachfrage nach EVT Execute, und Evotec habe in diesem Segment 526,7 Mio. Euro (9M/21: 429,8 Mio. Euro) erwirtschaftet, was einem Plus von 23% entspreche. Dieser Trend sei auch bei EVT Innovate zu beobachten, wenn auch langsamer (+20%), und habe sich in 9M/22 auf 121,9 Mio. Euro (9M/21: 101,9 Mio. Euro) belaufen. Das sonstige nicht-operative Ergebnis habe sich auf -119,6 Mio. Euro belaufen und hauptsächlich aus nicht zahlungswirksamen Fair-Value-Anpassungen der Beteiligung an Exscientia plc. resultiert. Im Berichtszeitraum hätten sich die gesamten F&E-Aufwendungen auf 55,3 Mio. Euro (9M/21: 53,5 Mio. Euro) belaufen und seien mit 62,2 Mio. Euro hauptsächlich auf EVT Innovate entfallen. Der Anteil der nicht verpartnerten F&E sei ebenfalls um +19 gestiegen.Die VVG-Kosten seien um 55% auf 109,9 Mio. Euro für die ersten neun Monate des Jahres 2022 (9M/21: 71,0 Mio. Euro) gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge und (Aufwendungen) hätten sich auf 56,7 Mio. Euro (9M/21: 51,8 Mio. Euro) belaufen. Das bereinigte Konzern-EBITDA für 9M/22 sei auf 44,6 Mio. Euro (9M/21: 70,1 Mio. Euro) gesunken, ohne Just - Evotec Biologics habe es 84,6 Mio. Euro (9M/21: 74,0 Mio. Euro) betragen. Das Nettoergebnis von Evotec habe -148,5 Mio. Euro (9M/21: 247,0 Mio. Euro) betragen.Die Weltwirtschaft werde durch eine Reihe komplexer geopolitischer Ereignisse erschüttert, und Biopharma stehe vor der Herausforderung, neue Tiefen zu erkunden. Der Rückgang bei den Biotech-Börsengängen sei eine der Folgen. Andererseits habe die Forschung gezeigt, dass das Geschäftsklima sowohl in den USA als auch in Europa einen Abwärtstrend aufweise, obwohl dieser Trend in Europa besser sei (z.B. IMF Working Paper, Oktober 2022). Insgesamt seien Störungen in der Lieferkette, Inflation und steigende Material- und Energiekosten die Herausforderungen, die man derzeit für Evotec sehe. Ein weiterer Nachteil des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds zeige sich in Verzögerungen bei Meilensteinen für Evotec.Aufgrund der aktuellen Umstände bestätigt Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research, seine "kaufen"-Empfehlung für die Evotec-Aktie und senkt sein Kursziel auf 30,00 Euro (36,00). Aufwärtspotenzial: +58%. (Analyse vom 15.11.2022)Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.Disclosure(s) Evotec SE: iii