Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (26.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern wolle mit einem Umbau seiner Organisation Kraft für größere Investitionen in Zukunftsgeschäfte schaffen. "Wir arbeiten an unserer Bikini-Figur. Evonik wird schlanker, schneller und zugleich internationaler", habe der Chef des Spezialchemiekonzerns, Christian Kullmann, dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) gesagt.Drei große Standorte in Europa wolle Evonik künftig nicht mehr selbst betreiben und werde das Geschäft in neue Dienstleistungsgesellschaften auslagern. Ein Team von Managern solle zudem ein Modell für eine vollständig neue Verwaltung des Konzerns ausarbeiten. Tausende Mitarbeiter seien von den Plänen betroffen.Frisches Kapital könnte vor allem die Ausgliederung der Dienstleistungen an den Standorten Marl, Antwerpen und Wesseling aus dem Konzernverbund einbringen. Dabei gehe es um Logistik, Energieerzeugung, technischen Service, Werkstätten und Werkschutz. Evonik wolle drei eigenständige Betreibergesellschaften gründen, in die geschätzt bis zu 4.000 Mitarbeiter wechseln würden.Der Umbau der Verwaltung solle ebenfalls Freiräume schaffen. "Für Evonik ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, in dem wir uns von der internen Bürokratie lösen", sage Kullmann. Gut 8.600 Organisationseinheiten habe der Konzern aktuell, acht Hierarchieebenen würden zwischen Produktion und Vorstand liegen, auf vier Mitarbeiter komme eine Führungskraft. "Das ist zu komplex und zu teuer", betone der CEO.Die Evonik-Aktie befinde sich indes weiterhin in einer charttechnisch betrachtet schwachen Verfassung. Daher drängt sich ein Einstieg trotz der aktuell günstigen Bewertung vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits investiert sei, sollte weiterhin den Stopp bei 15,00 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 26.09.2023)Mit Material von dpa-AFX