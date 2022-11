Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (08.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern blicke in einem zunehmend trüben Konjunkturumfeld und wegen hoher Kosten ein wenig vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. So habe Evonik-Chef Christian Kullmann zwar die Jahresprognose eines bereinigten operativen Gewinns (EBITDA) von 2,5 bis 2,6 Mrd. Euro bestätigt, allerdings ohne den zum Halbjahr gegebenen Hinweis, dass das obere Ende gut erreichbar sei.Analysten hätten im Durchschnitt einen Wert am oberen Ende der Spanne auf dem Zettel. Beim Umsatz wolle der Spezialchemiekonzern wegen höherer Verkaufspreise indes nun 18,5 Mrd. Euro erreichen, statt 17 bis 18 Mrd. "Wir bereiten uns für das kommende Jahr auf eine Rezession vor", wie Kullmann laut Mitteilung vom Dienstag gesagt habe. Durch Sparmaßnahmen sollten die Kosten im dreistelligen Millionenbereich gesenkt werden.Trotz eines von höheren Verkaufspreisen getriebenen Umsatzanstiegs um gut ein Viertel auf 4,88 Mrd. Euro sei das operative Ergebnis im dritten Quartal im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 615 Mio. Euro gefallen. Unter dem Strich habe Evonik 214 Mio. Euro verdient nach 235 Mio. vor einem Jahr. So habe der Konzern unter anderem eine rückläufige Nachfrage aus der Tierfuttermittelindustrie zu spüren bekommen und die Geschäfte mit chemischen Standardprodukten der Sparte Performance Materials seien weniger gut gelaufen als noch im zweiten Quartal.Die Evonik-Aktie bleibt ein Kauf, der Stoppkurs sollte auf 15,00 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2022)Mit Material von dpa-AFX