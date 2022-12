Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,90 EUR +0,51% (13.12.2022, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,705 EUR -2,32% (12.12.2022, 17:35)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (13.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Evonik-Chef Christian Kullmann rechne auch im nächsten Jahr mit höheren Energiekosten. "1,3 Milliarden Euro haben wir in diesem Jahr für Energie ausgegeben, im nächsten werden es 1,6 Milliarden Euro werden", habe der Manager im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag) gesagt. "Das kann ich so präzise sagen, weil wir unabhängig sind von russischem Gas", habe der Vorstandschef des Essener Chemiekonzerns angefügt. Insgesamt rechne Kullmann mit einer Belastung von rund einer halben Milliarde Euro. "Wir steuern auf 500 Millionen Euro Mehrkosten zu."Im angekündigten Sparprogramm wolle das Unternehmen bei den Arbeitsplätzen flexibel reagieren. "Kommen wir im nächsten Jahr in einen wirtschaftlichen Hagelsturm, bauen wir kein Personal auf und werden frei werdende Stellen vorerst nicht wieder besetzen", habe Kullmann gesagt. "Wird es nur ein Eisschauer, werden wir entsprechend dosiert Stellen nachbesetzen." Wenn es nur ein stürmischer Sommerregen werde, können Evonik Nachbesetzungen wie geplant durchführen.Evonik habe sich zum Ziel gesetzt, im kommenden Jahr 250 Mio. Euro einzusparen. "In den vergangenen Krisenjahren haben wir intensive Erfahrung mit Kostenmaßnahmen gesammelt. Wir werden jetzt kein großes unternehmensberatergestütztes Programm auflegen", habe Kullmann gesagt. "Wir legen diese 250 Millionen Euro über Standorte, Geschäfte, Divisionen und Funktionen hinweg in die Verantwortung unserer Führungskräfte." Von denen erwarte er, dass sie die zugeteilten Summen sparen und nicht ausgeben würden.Charttechnisch sei die Evonik-Aktie derzeit klar angeschlagen. "Der Aktionär" halte allerdings an seiner Einschätzung fest: Wer über einen langen Atem verfüge, könne die sehr günstige Bewertung von Evonik zum Einstieg nutzen. Denn die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die Dividendenperle seien durchaus gut, die Bewertung günstig. Stopp bei 15 Euro zur Absicherung platzieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link