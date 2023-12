Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eher maue Aussichten für Covestro, Evonik & Co: Die Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland schaue nach einem Krisenjahr pessimistisch auf das kommende Jahr. Sowohl die Geschäftslage als auch die Erwartungen für die kommenden Monate seien negativ, habe der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Freitag in Frankfurt mitgeteilt.Der VCI erwarte, dass der Branchenumsatz im nächsten Jahr um drei Prozent zum Vorjahr sinke. In der Chemie werde die Produktion mangels Aufträgen voraussichtlich stagnieren. Deutschlands drittgrößte Industriebranche habe wegen des Energiepreisanstiegs im Zuge des Ukraine-Kriegs und der schwachen Konjunktur schwierige Zeiten hinter sich.Im laufenden Jahr sei der Umsatz der Chemie- und Pharmabranche um 12 Prozent auf rund 230 Milliarden Euro gefallen. Die Produktion sei um 8 Prozent eingebrochen und in der Chemie alleine betrachtet um 11 Prozent. Der Branchenprimus BASF etwa habe den Abbau Tausender Stellen angekündigt, lege energieintensive Anlagen im Stammwerk Ludwigshafen still und gliedere Sparten aus.Eine rasche Erholung zeichne sich laut VCI nicht ab. In einer Mitgliederumfrage unter rund 350 Unternehmen würden 45 Prozent der Firmen frühestens 2025 mit einer Besserung der Lage rechnen. Ein Drittel erwarte immerhin eine Erholung im zweiten Halbjahr 2024. Der Umfrage zufolge würden knapp 40 Prozent Gewinneinbrüche beklagen, rund 15 Prozent würden demnach rote Zahlen schreiben.Dass es 2024 nicht zu raschen Erholung der Konjunktur in Deutschland kommen werde, sei letztlich keine Überraschung. Dementsprechend würden die Aktienkurse von Evonik und Covestro kaum auf die VCI-Prognose reagieren. Bei der günstig bewerteten Evonik-Aktie kann unverändert mit einem Stopp bei 15,00 Euro auf eine Fortsetzung der Erholung spekuliert werden, so Thorsten Küfner.Bei Covestro würden weiterhin die Übernahmeverhandlungen laufen - ohne, dass dabei irgendeine Information nach außen dringe. Die Aktie verfüge aktuell auch noch über ein relativ gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Die Position sollte hier bei 40,00 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 15.12.2023)Mit Material von dpa-AFX