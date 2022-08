Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

21,11 EUR +0,52% (10.08.2022, 08:37)



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

20,91 EUR +0,14% (09.08.2022)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (10.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern Evonik werde trotz der sich eintrübenden Konjunkturperspektiven etwas zuversichtlicher für das laufende Jahr. Zuletzt habe sich auch die Deutsche Bank zuversichtlich geäußert und ihre Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt. Aus charttechnischer Sicht wäre jetzt der Sprung über das Juli-Hoch wichtig."Nach einem guten ersten Halbjahr und selbst unter der Annahme einer allmählichen Konjunkturabschwächung in der zweiten Jahreshälfte halten wir das obere Ende des Jahreszieles eines bereinigten operativen Gewinns (EBITDA) von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro für gut erreichbar", so Finanzchefin Ute Wolf laut Mitteilung vom Dienstag. Das wäre dann in etwa so viel, wie Analysten aktuell bereits erwarten. Auch auf die Umsatzentwicklung schaue sie optimistischer als bislang.Im zweiten Quartal hätten die Essener derweil noch von der Nachfrage etwa nach Tierfuttereiweiß, aus der Gesundheitsbranche und nach Produkten auf Ölbasis profitiert. Gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten sei, so weit möglich, an die Kunden weitergereicht worden. Zudem habe der schwache Euro Rückenwind geliefert. Bei einem Umsatzwachstum um fast ein Drittel auf 4,77 Milliarden Euro sei das bereinigte operative Ergebnis um 12 Prozent auf 728 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich sei auf die Anteilseigner ein Gewinn von 297 Millionen Euro entfallen, nach 218 Millionen vor einem Jahr.Deutsche Bank Research habe die Einstufung für Evonik zuletzt auf "buy" mit einem Kursziel von 36 Euro bestätigt. Die Ankündigung des Chemiekonzerns, die jüngste Abhängigkeit von Gas zu verringern, sei eindeutig positiv, so Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte gut durch die konjunkturellen Risiken und Schwankungen steuern.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: