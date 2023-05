Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Spannende Zeiten in der Chemiebranche: Während der Druck in Form hoher Energiepreise allmählich nachlasse, bleibe die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft groß. Dementsprechend volatil hätten sich die Aktien von BASF , Evonik oder LANXESS in den vergangenen Wochen präsentiert.Indes blicke Evonik wegen des Preisdrucks beim Tierfuttereiweiß Methionin sowie bei petrochemischen Standardprodukten etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung 2023. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte eher am unteren Ende der angepeilten Spanne von 2,1 bis 2,4 Mrd. Euro liegen, habe der MDAX-Konzern am Dienstag mitgeteilt. Im ersten Quartal sei das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 409 Mio. Euro gesunken, bei einem Umsatzrückgang um elf Prozent auf gut 4 Mrd. Euro. Das sei mehr als von Analysten erwartet. Unter dem Strich hätten die Essener 47 Mio. Euro nach 314 Mio. vor einem Jahr verdient.Die gesamte Chemieindustrie habe vor allem nach dem Jahreswechsel eine Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen, die sich wegen der Wirtschaftsflaute sowie prall gefüllter Lager zurückgehalten hätten. Evonik steuere mit Einsparungen durch weniger externe Berater, strengere Reisevorschriften sowie begrenzte Neueinstellungen gegen. Das trage erste Früchte, wenngleich der Großteil der angestrebten Einsparungen von 250 Mio. Euro erst im weiteren Jahresverlauf realisiert werde, habe es nun geheißen.Beim freien Mittelzufluss habe Evonik zum Jahresstart 21 Mio. Euro erreicht. Der Free Cashflow sei in den vergangenen Jahren immer wieder ein Schwachpunkt des Konzerns und Anlass für Investoren- und Analystenkritik gewesen. "Um unsere Cashflow-Ziele in diesem Jahr zu erreichen, sind weitere Anstrengungen nötig", habe Maike Schuh, die seit April die Finanzen des Konzerns verantworte, laut Mitteilung gesagt. "Wir brauchen viel Disziplin im Umgang mit unserem Umlaufvermögen und bei den Investitionen." Im März hätte Evonik für 2023 einen Free Cashflow über dem Vorjahreswert von 785 Mio. Euro in Aussicht gestellt.Grundsätzlich gelte, dass LANXESS bis 2040 klimaneutral werden wolle, habe Zachert gesagt. "Damit wir diese Transformation erfolgreich bewältigen können, brauchen wir mittelfristig ausreichend Energie aus erneuerbaren Quellen, und zwar zu wettbewerbsfähigen Marktpreisen." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe am Freitag ein Konzept für einen milliardenschweren staatlich subventionierten Industriestrompreis vorgelegt. Ziel sei es, wettbewerbsfähige Strompreise sicherzustellen.Ein Industriestrompreis würde den deutschen Chemieproduzenten natürlich enorm helfen. Noch wichtiger wäre indes eine nachhaltige konjunkturelle Erholung wichtiger Absatzmärkte wie allen voran dem chinesischen. Dann dürften die Chemietitel ihre jüngste Erholung fortsetzen. Mutige können weiterhin darauf setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 31,00 Euro (LANXESS), 15,00 Euro (Evonik) sowie 42,00 Euro (BASF) belassen werden. (Analyse vom 09.05.2023)