Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

20,57 EUR -4,99% (29.06.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

20,66 EUR -4,13% (29.06.2022, 17:49)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (29.06.2022/ac/a/d)





Essen (www.aktiencheck.de) - Shortseller Millennium International Management LP fährt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Evonik Industries AG leicht zurück:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP haben ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ein Stück weit reduziert.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 28.06.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Evonik Industries AG-Aktien von 0,60% auf 0,59% gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Evonik Industries AG-Aktien:0,69% Millennium Capital Partners LLP (24.06.2022)0,59% Millennium International Management LP (28.06.2022)0,54% Sandbar Asset Management (27.06.2022)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 2,61% der Evonik-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.