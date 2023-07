Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (19.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Beim Blick auf die größten Verlierer im HDAX vor Handelsbeginn dürften die Anteilseigner des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries kurzzeitig einen kleinen Schock bekommen haben. Denn die MDAX-Titel hätten sich direkt um mehr als drei Prozent verbilligt. Inzwischen sei aber Ruhe eingekehrt.So würden die Aktien des Essener Unternehmens nun nur noch knapp ein halbes Prozent abgeben. Die erste Reaktion auf eine Herabstufung aus dem Hause Morgan Stanley von "Equal-Weight" auf "Underweight" sei schnell verdaut worden. Zudem sei das Kursziel von 20,00 auf 17,50 Euro gekappt worden.Die Begründung der Abstufung lese sich letztlich auch nicht sonderlich besorgniserregend. Analyst Jonathan Chung sehe insgesamt für den Chemiesektor grundsätzlich gute Erholungschancen, bei Evonik sehe er aber weniger Potenzial als etwa bei LANXESS oder Clariant. Dies dürfte einfach daran liegen, dass Evonik sich zuletzt relativ stabil gezeigt habe, weil der Konzern weniger konjunkturabhängig sei als viele andere Konkurrenten.DER AKTIONÄR sei mittel- bis langfristig betrachtet zuversichtlich für die im historischen Vergleich relativ günstig bewerteten Anteilscheine von Evonik gestimmt. Bevor der MDAX-Titel aber wieder richtig in Fahrt komme, bedürfe es vermutlich klarer Signale einer nachhaltigen konjunkturellen Erholung in den wichtigen Absatzmärkten des Konzerns.Wer Geduld hat, kann bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite sechs Prozent) nach wie vor an Bord bleiben und das Investment mit einem Stopp bei 15,00 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)