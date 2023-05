Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

19,495 EUR -0,64% (22.05.2023, 15:38)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

19,505 EUR 0,00% (22.05.2023, 15:30)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (22.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Am 31. Mai finde die Hauptversammlung des Essener Konzerns statt. Dabei werde vermutlich beschlossen, dass es für die Anteilseigner erneut eine stattliche Rendite von 1,17 Euro je Aktie geben werde. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau würde sich daraus eine satte Dividendenrendite von 6% ergeben.Aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten bleibe die Evonik-Aktie natürlich ein heißes Eisen. Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten aber die günstige Bewertung des breit aufgestellten Unternehmens mit solider Bilanz nutzen, um einzusteigen. Der Stopp könne bei 15 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: