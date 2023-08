Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemiekonzern Evonik sei bei vielen Privatanlegern gerade wegen einer spendablen Dividendenpolitik beliebt. Doch das Jahr 2023 könnte allmählich zu einem Jahr werden, in dem sich die Anteilseigner auf eine etwas geringere Ausschüttung gefasst machen müssten. So habe das Essener Unternehmen im zweiten Quartal einen Verlust verbucht.Evonik habe dies auch mit Abschreibungen auf einige Produktionsanlagen begründet. Bei dem im MDAX notierten Konzern sei ein Verlust von 270 Millionen Euro angefallen. "Dieser Verlust resultiert aus Wertminderungen von insgesamt 390 Millionen Euro, insbesondere auf Anlagen zur Produktion von Methionin weltweit sowie für Kieselsäuren in Europa und Nordamerika", habe das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Vor einem Jahr hätten die Essener noch einen Gewinn von 297 Millionen Euro erzielt.Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende Juni um fast ein Fünftel auf rund 3,9 Milliarden Euro gefallen, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 38 Prozent auf 450 Millionen Euro eingebrochen. Damit habe der Konzern in etwa die bereits bekannten Eckdaten zu Umsatz und operativem Ergebnis bestätigt. Wie die gesamte Branche bekomme auch Evonik die träge Weltwirtschaft zu spüren. Evonik-Chef Christian Kullmann habe daher im Juli den Jahresausblick gesenkt.Es sei natürlich keine Überraschung mehr, dass das zweite Quartal für sämtliche Chemiekonzerne sehr schwierig gewesen sei. Bei Evonik seien nun eben auch noch Abschreibungen dafür verantwortlich gewesen, dass unterm Strich rote Zahlen erzielt worden seien. Für das Gesamtjahr dürften die Essener dennoch schwarze Zahlen schreiben.Es bleibt dabei: Kurzfristig könnte es etwas ruppig bleiben, langfristig betrachtet lädt das aktuell sehr günstige Bewertungsniveau zum Einstieg ein (Stopp: 15,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 10.08.2023)Mit Material von dpa-AFX