Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (20.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) weiterhin zu kaufen.Der Chemieriese Evonik setze in immer mehr Bereichen auf Wasserstoff-Lösungen. Bereits Anfang der Woche habe es dazu eine Meldung gegeben. Nun lege das MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Unternehmen nach. Demnach solle es in Singapur eine Kooperation mit dem ehemaligen DAX -Konzern Linde (ISIN IE00BZ12WP82 / WKN A2DSYC) geben, wodurch Evonik mit grünem Wasserstoff beliefert werde.Indes könnte es frischen Wind im Evonik-Vorstand geben. Weniger PowerPoint-Folien und mehr Unterstützung für die Geschäftsbereiche aus der Finanzzentrale: So stelle sich Maike Schuh, neue Finanzchefin des Chemiekonzerns Evonik, die Zukunft vor. "Ich kenne die operativen Nöte, weiß, wo die Sparten mehr Unterstützung benötigen, auch bei den Finanzfunktionen", habe Schuh in einer Gesprächsrunde mit Journalisten am Mittwochabend in Essen gesagt. So sollten dann auch die Wachstumsziele erreicht werden."Für das schwierige Jahr 2023 haben wir uns ambitionierte Ziele gesetzt. Klar ist aber auch: Ab 2024 müssen wir bei Gewinn und Kapitalrendite wieder deutlich besser werden. Auf dem aktuellen Niveau entsprechen sie sich nicht dem, was wir uns dauerhaft vornehmen und was man von Spezialchemiegeschäften erwarten muss."Die 49-jährige Managerin sei nach Stationen als Steuerexpertin bei der Beratungsgesellschaft KMPG und dem Technologiekonzern Heraeus 2015 zu Evonik gewechselt und habe dort zunächst das Rechnungswesen geleitet. Ab 2020 habe die studierte Juristin dann Finanzen, Personal und Strategie der Sparte Performance Materials verantwortet, deren Führung sie 2022 übernommen habe. In dem Bereich habe Evonik die Geschäfte mit Standardchemikalien gebündelt, die im Zuge der Fokussierung auf die profitablere Spezialchemie schrittweise verkauft würden.Während ihrer Zeit in der Sparte Performance Materials habe sie irgendwann gesagt, "kein PowerPoint mehr" - und das funktioniere über weite Strecken auch. Zum Einsatz sei stattdessen eine mit Controlling-Software gekoppelte App zur schnellen und unkomplizierte Veranschaulichung von Kennziffern gekommen. "Und das will ich nun auch für die ganze Evonik."All das solle den Geschäftsbereichen helfen, die Wachstumsziele zu erreichen. Und genau das brauche es, um bei Investoren wieder mehr Anklang zu finden. So laufe die Evonik-Aktie dem Markt schon lange hinterher."Der Aktionär" sei für die Evonik-Titel weiterhin zuversichtlich gestimmt. Die starke Position in eher konjunkturunabhängigen Bereichen dürfte dazu führen, dass das Ertragsniveau auch 2023 hoch bleibe. Zudem schütte Evonik eine satte Dividende aus. Auch investiere man konsequent in Nachhaltigkeit.